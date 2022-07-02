新竹市目前頂著竹科的科技新貴光環，擁有護國神山台積電的威能，蘊藏著工研院產業創新的原動力；因此成就了全球高科技重鎮的地位，以及全國第一的出生率，還有源源不絕的高素質人口移入。

倚靠著科技業前輩們的用心布局，同時擁有了科技、文化、人文的豐沛資源，從全台第一個創立的科學園區，到目前全球優質廠商爭相進駐；已完成打造成為具有全球領先地位的國際化城市，風城已成為具代表性的台灣之光，實至名歸的風光城市。

照理說這樣的國際化優質城市，想要移居進來尋找創新機會的人，應該是源源不絕的想要進入，而原本在此生活圈中，已擁有良好立足點的人，也應該是要努力讓周遭環境變得更好。但是，令人非常不解的是2022年7月1日卻有「林智堅原訂全家赴美」的相關新聞出現，令市民大眾覺得十分錯愕。就像全民情聖中艾伯特所說的：「你在販賣這樣產品但你卻不相信他」，這種類型錯愕感的來源。

「2050五大城市願景為目標，持續推動總圖、輕軌、大車站等攸關未來城市發展的大型計畫」，言猶在耳，結果卸任後的原訂計畫竟然是趕快遠離這座城市，對於自己的施政是這麼沒有信心嗎？原先規畫就是不留下來享受自己用心經營的市政成果，難怪急著布局參選桃園，或是竹竹合併虛晃一招，因為快速離開新竹市才是最高指導原則，連自己留在新竹持續耕耘都沒有信心會被市民接受。

以新竹市目前國際化、科技化的程度，網際網路全球聯繫的技術成熟，新竹市地球村的生活已經不是夢想，「讓小孩在自然的環境中學習」，難道是因為擔任市長因素，而了解到新竹市有什麼不自然的環境因素，也懇請類卸任市長指點迷津。目前新竹市東區小學嚴重不足，因學區劃分問題，導致了部分學童無法就近入學，從東區6-11歲入學學童差額高達2389人即可證明；此外，還有入學名額不足，恐造成部分今明（2022、2023）兩年9月入學的孩童「無校可讀」，是這種不自然的環境因素嗎？

新竹市近年在一次性的活動上消耗非常多的預算，卻忽略了重要的地方基礎建設。例如：2015年1月新竹市政府的公共汙水下水道接管率為11.94%，2021年12月僅提升到18.64%，一直到2022年2月的19.18%，7年多來「龜速」的成長率全國倒數，至今東區、香山區及北區許多地方都尚未施作。難不成「自然的環境」是指要有下水道完善的城市，先進的城市確實是下水道工程做的比較好，但是這樣建設延遲速度好像是在你的執政期間。

此外，更不用說全國唯一通過的喝好水公投，13萬1816票要求新竹市應訂定，廢汙水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游。

計畫以「訪問學人」身分赴美1年或2年，在台灣目前的政治肅殺氛圍中，很明顯的會被解讀為赴美製造美國人，這樣幕僚都不會判斷不適合嗎？更不用說傳送到桃園市就已經爭議連連了，足證藐視過去服務新竹市民的心態表露無遺。

（作者李國璋為新竹市議員、陳立基為工研院工會理事）

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