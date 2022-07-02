選舉就快到了，民進黨急著把黑手伸向NCC來控制網路，完全是意料中的事。

2020年大選開票前，NCC才「警告」各電視台不要「灌票」，結果東森電視台就出了紕漏。這讓海內外許多學者專家懷疑執政黨與中選會如何狼狽為奸，有系統地用電腦程式「做票」露出了馬腳。

早年國民黨執政時代，黨外人士控訴國民黨用黑金買票；輪到民進黨執政了，不必買票，直接做票得了？

如果未來NCC也能夠控制網路上的數位匯流，那就連票數統計的流向，都完全在執政黨的掌握之中，不怕露餡，不就更是可以上下其手，讓外人無法察覺嗎？ 這就完成了：各地投票所開票計票，中選會收集票數匯流統計，餵食給各電視台開票，執政黨宣布高票當選；這樣就完成了執政黨控制選票流程的最後一哩路！

修法完成後，這網路計票開票流程，就完全在執政黨的掌握中，肥水不落外人田； 而NCC就是他們的左右護法。

2020年大選前，我因為挺韓的立場為綠營網軍所深惡痛絕。就有一位設籍在台南名為「幽游白書」的渣男，透過國際駭客網站竊取我的臉書登入密碼，然後把我的帳號給侵佔、據為己有，連頭像都換了。我雖然曾經向網路警察報案求助，但是竊取帳號IP地址在國外，他們無能為力。經過一個月的努力，才設法把對方封鎖、奪回自己經營了數十年的臉書帳戶。

請問，未來如果此事再度發生，NCC會因為負責網路秩序，責令臉書將我的帳號搶回來嗎？

我們擔心，NCC在封殺中天電視時所表現的兇狠東廠角色，今後一旦擁有網路監控權，哪有可能保持「行政中立」？ 恐怕會任由網路挺藍寫手被綠網軍封殺而袖手旁觀吧？表面上是維持網路秩序，其實是在幫助綠營削弱藍營的網路勢力，封住異議者的嘴，讓網路上只呈現一種聲音：吾皇萬歲、萬萬歲。

川普能當選，靠著是網路平台「推特」的助攻，夜以繼日地向支持者宣傳他偏激的言論；落選下台則是因為他口不擇言、煽動仇恨，導致推特帳號被網路平台封殺。

有此前車之鑑，民進黨自然不會重蹈川普覆轍，讓自己的命運被網路平台掌控，必須先發制人——掌控了NCC，便掌握了數位匯流指揮權，便能保證輾壓一切反對者的聲音，實現了「萬山不許一溪奔」的網路霸權。

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