那時代表中國的，是在南京的國民政府，也就是那一再要調兵遣將進剿江西紅軍的國民政府。

當民國20年日寇於九一八事變侵占我東北地區後，在國際上引起強烈反響。國際聯盟理事會一連三次作出決議，要求日本撤軍。國聯也決定組成調查團，派往中國和日本作實地調查。日寇乃計畫在國聯調查團赴中國東北以前，在東北扶持成立偽「滿洲國」，以迫使國聯承認既成事實。

日寇為減輕因成立「滿洲國」時對國際上的衝擊，日關東軍乃密謀在上海搞一個轉移視線的行動，於是在民國21年（1932）1月28日製造了一二八事變。事變的源起概要是，民21年（1932）1月18日下午4時，日本間諜川島芳子等5人，雇好了殺手後，又假冒為中國市民，在毗鄰上海公共租界東區的三友實業社門前，藉故與2名日本僧人與3名信徒發生衝突，在日本間諜的推波助瀾下，引發三友實業社內數十人出來關切，殺手則趁機殺死一日本僧人，另2信徒重傷，間諜及殺手則趁亂溜之大吉，將責任嫁禍於三友實業社工人身上。

日本總領事當然對國府提出抗議，要求解散反日組織。此時日本駐上海武官田中隆吉，又密令日憲兵隊長重藤千春，在20日凌晨2時40分，指揮上海「日本人在華青年同志會」32名暴徒，攜帶槍械、刺刀等武器和硝石、煤油等引火物，潛赴三友實業社工廠，縱火焚燒，引發混戰。

是日下午，上海日本僑民又開會，在北四川路一帶示威，沿途騷亂，襲擊華人商店。上海市長吳鐵城向日本抗議，日寇反向中國要求市長正式道歉，要求逮捕擊殺日僧凶犯，並要求我國償付卹金及醫藥費，處理抗日運動，立即解散敵視日本及抗日暴動之團體等無理要求，國民政府當然嚴加拒絕。

這個日寇炮製的事變，在雙方交涉無果下，日本海軍陸戰隊已紛紛抵達上海，並在浦東登陸。1月28日晚上11時30分，日本海軍陸戰隊在鐵甲車掩護下向防衛上海的國民革命軍第十九路軍展開攻擊，一二八戰爭正式揭開了序幕。

國府當然也調增防衛兵力，連同十九路軍共計達5萬人，以高昂士氣與日本侵略軍戰鬥，捷報頻傳，表現十分出色。日寇在損失不小之際，乃接連兩次增援陸、海、空軍計艦艇80餘艘含航空母艦2艘，戰機300架共9萬人，全面攻擊國軍。雙方戰鬥至2月24日，日寇決定再度擴大作戰規模，以一萬人主力自吳淞口北面之瀏河登陸，上海國軍部隊在腹背受敵的危險下，不得已在苦戰34天之後的3月2日，撤退到第二道防線。經過英國特使的斡旋，雙方最後在民國21（1932）年5月5日簽訂《淞滬停戰協議》。

民國21年（1932）淞滬之戰，是國民政府極不願發生的戰爭。一因當時正進行江西地區和共產黨紅軍的爭戰，還要和各地的軍事強人周旋，不僅國事如麻，財政負擔也十分繁重。譬如國軍第九師蔣鼎文部，原奉命在江西戰場剿共，一二八事變發生，奉命即離江西馳援淞滬，並受命在2月20日前到達，但因交通梗阻，加以紅軍尾隨攻擊，其中一旅遭紅軍重圍，又需返程相救，到達上海附近時，已為3月7日，其時上海已成停戰狀態矣，這是軍隊調動實際上的困難；而軍費的張羅，尤為迫切。

陳誠十八路軍是蔣介石的嫡親部隊，也是第三次圍剿時的主力，即報告軍餉已欠發兩個月。故在淞滬戰爭緊張之時的2月16日，蔣介石電國府財政部長宋子文：「日既在滬不肯撤兵，我方只有抵抗到底。…而江西與河南伙食必日緊一日，接濟必完全斷絕。請兄能在南昌運存一千萬元，鄭州運存二千萬元之中央鈔票，則政府尚可活動，軍隊亦可維持，或能渡此難關，不致崩潰，此為中（正）最後之哀求，望兄設法助成之。」

宋子文可是蔣介石的大舅子，要哀求他施捨些鈔票，否則可能垮台！這內外相煎無可閃躲的戰爭，難怪蔣介石的頭髮要掉個精光；以後蔣介石和日本血戰8年，終於把淪喪於日寇之手的東北三省和台灣等地，收回中國懷抱，沒有功勞總有點苦勞，而一個多甲子後，當他安坐在台北的紀念堂中時，他的光頭上還遭自稱為有志青年者們，淋上一桶紅色油漆，或還嫌他是共產黨嗎？

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】

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