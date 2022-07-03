大陸國家主席習近平主持香港移交中國25周年慶典並發表談話，台灣藍綠政要沒有一句恭賀的話，卻還遙聲批評，大家競相蹭聲量，內心裡不必然是為了香港好，反而可能是把香港看成是台灣的一座「大票倉」，選舉到了，大家又開始「軟土深掘」。

2020年蔡英文陣營利用香港反送中之亂，製造台灣的「亡國感」，激發選民的危機意識，狠狠痛宰聲勢不差的韓國瑜，還以817萬票創下台灣史上總統選舉最高票，如今肖想大位者，也搶先在人家慶典之時，先罵先贏。

行政院院長蘇貞昌就批評說，香港的自由和民主已經消失。他說，香港現在是好是壞，一目瞭然，中共所謂的「一國兩制」根本不堪檢驗。他還表示，中國前領導人鄧小平曾經向香港人許諾：香港移交後，「賽馬不變，舞會不變」。蘇貞昌對此感嘆到，「賽馬不變，舞會不變」的承諾消失了，甚至自由和民主也消失了。

蘇貞昌可能見鬼了，香港英國殖民時期，何來民主，既然沒有實現過民主，香港的民主又怎會消失？至於自由，蘇貞昌大概是指「言論自由」，只是台灣在民進黨的統治下，「言論自由」又比香港強多少？連同黨的林佳龍只因為想選台北市長，就被綠網軍「出征」，讓他哀哀叫苦。

立法院長游錫堃，他6月30日就率先通過臉書發文，批評中共違背「一國兩制，50年不變」的承諾，正利用司法威嚇及文化同化，刨去港人對香港的情感及民主意識。

游錫堃看到「司法威嚇」，卻沒看到反送中運動時，香港「黑暴」到處縱火、砸店、傷警的局面，想想當時生活在香港的人，每天過得如何心驚膽跳。這一切如果發生在台灣，游錫堃還會說同樣的話嗎？恐怕民進黨早就派兵平亂，甚至宣布戒嚴了。

也難怪大陸國台辦發言人朱鳳蓮會回應稱：蘇貞昌、游錫堃跳出來詆毀「一國兩制」成功實踐，充分暴露他們謀獨的分裂本質。她並稱，在香港由亂到治、由治及興的發展大勢面前，「台獨頑固分子」任何惡意攻擊抹黑「一國兩制」謀取政治私利的行徑都是徒勞的，必將遭到歷史唾棄。

最可議的當然是國民黨主席朱立倫，他也在7月1日通過臉書發表題為「願香港回歸自由」的聲明，批評在港版國安法通過後，香港民主受到嚴重打擊。朱鳳蓮也回他說：「希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話，多做有利於促進雙方交流互動的事，而不是相反。」

也確實，最可以為兩岸和平舖橋的朱立倫，重新擔任主席之後，還沒為兩岸和平出過力，卻急於跑到美國向「美國爸爸」表態國民黨是「親美反共」，這不是想把國民黨的統治理念拉回到蔣介石威權體制時代嗎？以台灣的威權體制類比當前的香港「一國兩制」，現時的香港當然要比過去台灣的威權體制強多了，起碼香港沒有實行「白色恐怖」亂殺人。

所以，台灣藍綠政客看不到香港由過去的「亂」到現在的「治」，他們是否真正關切香港人民生活在「民主自由」之下，沒人知道。但是，大家知道的應該是他們還是把香港當成「台灣大票倉」，選舉到了，開始又對這座票倉蠢蠢欲動。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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