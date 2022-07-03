美國聯邦最高法院在6月24日，裁定紐約州規定民眾要有合法自衛的需求或「正當的理由」，才能攜帶手槍出門的法律，違反「持有和攜帶槍枝自由」的憲法第二條修正案。拜登總統隨即於隔天，簽署「槍枝管制法」（Gun Control Bill），加強對於21歲以下槍枝購買者的背景調查，允許查閱青少年的犯罪資訊，並禁止販售槍枝給有家庭暴力犯罪紀錄的民眾。

對於美國而言，今年5月是一個悲傷的月份，各種不幸的槍擊案，造成重大的傷亡，尤其是德州的小學校園19位罹難學童，引發社會輿情對於管制槍枝問題的高度重視。回顧10年前，史上傷亡最慘重的小學校園槍擊案，對於時任副總統的拜登而言，必然是點滴在心頭。從聯邦法院到州議會的立法，從司法部門到行政部門，美國的槍枝管制政策，是法律問題，更是政治問題。

過去這些年來，儘管槍枝管制已經針對購買槍枝的人，進行更嚴格的背景登錄。不幸事件卻一再發生，一方面，凸顯沒有正本清源之道，另一方面，也顯示出，一次比一次更嚴格的規範，難以落實，有其根本的原因。

其一，這是憲法層次的問題。其二，這是國會與總統、民主黨與共和黨、利益團體與政治遊說的問題。

就前者言，憲法修正案的保障，是管制槍枝的核心問題。而現行的修憲程序，三分之二啟動，四分之三通過的門檻，則是憲法與法律層次上，無法繞過的法定程序。依據美國憲法第2條修正案: 「管理良好的民兵，是保障州安全所必須的。因此人民持有和攜帶武器的權利，不得侵犯」。簡言之，1791年所通過10條憲法修正案的「權利法案」，延續到21世紀，時空環境，固然是物換星移，卻已經是深植人心的自衛權利。從而使得，一而再、再而三，每每在慘劇發生後，被拿出來檢討，卻又毫無下文的最重要原因。

至於後者，美國政治的多元主義，是管制槍枝政策難以落實的重要原因。由多元的利益團體在立法和行政部門競逐，是利益驅動決策的政治邏輯。對於支持憲法賦予擁槍權利的個人、組織、團體來說，全國步槍協會（NRA）是最強而有力的代言人。除了成員遍及全美國各地，長期以來，經年累月，透過不分黨派的政治獻金，提供給郡市首長與議員、州長與州議會、乃至於參眾兩院國會議員，以及兩黨從地方、州、乃至於總統初選各個階段的參選人。美國政治人物的從政生涯，除非進入政壇就拒絕收受來自全國步槍協會的政治獻金，否則，不分黨派、從地方到中央，都難以抗拒這種誘惑。而步槍協會雨露均霑的長期耕耘，也使其遊說成效斐然。

回顧美國建國以來，槍枝的擁有，早就從「民兵…是保障州安全所必須」，演變到「人民持有和攜帶武器的權利，不得侵犯」。而且，還從保家衛國和自我防衛，進化到偏鄉狩獵、中產階級休閒活動、乃至於做為兒女成年禮的象徵性餽贈禮物。換言之，槍枝存在於日常生活裡面，擁有槍枝是天經地義，特別是對於白人-中產-不分城鄉-居住在中西部和南方的美國公民而言。

許許多多的小學校園槍擊案，都是年輕人持槍先殺害家人，然後再到小學殺害無辜的學童，而自己最後也都死於槍下。相較於涉及移民歷史與傳統、白人種族與文化的問題，這更像是青少年的加害人，因為長期積累的心理和生理的疾病。社會治安問題的難解、甚至無解，而且還可能上綱到意識型態和政黨競爭的層次，槍枝管制的政策，一旦牽連到廟堂上的政治攻防，則爭議就更大。

鑲嵌在美國歷史文化的槍枝管制，不同政黨可以相互妥協，從而促成法案的通過：拜登版的「槍枝管制法」，既沒有禁止販售攻擊性槍械，也沒有將18歲購槍門檻，明定提高到21歲，進行普遍性的背景查核，更沒有針對販賣槍械造成重大傷亡的製造商之罰則。這是朝野政黨各退一步的結果，可以滿足各自選民的需求，但是，能否更有效防制校園無差別槍殺慘劇的發生，則是另當別論。