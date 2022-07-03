民進黨在雙北市長提名面臨困境，台北市長方面高層雖然想要提名衛福部長陳時中，但陳時中目前仍困於疫情，前交通部長林佳龍則動作頻頻，一連串的回應都引發蔡英文的反感。新北市方面雖然立委羅致政得到高層垂青，結果羅致政突然向高層表達不選的意願，請選對會另請高明，等於回到原點。

羅致政自從被列入參選名單以來，民調都偏低，不但不足以和侯友宜一戰，也會拖累議員選情。而且對英系來說，英系如果雙北市都要選，不但容易惹來黨內外批評，戰線拉太長也會影響到英系的選舉布局，特別是財政募款方面。

反過來看，林佳龍反而是好人選。一來正國會在新北市已經有相當基礎，從陳乃瑜臨時投入初選都可以打敗英系人選就可見一斑，林佳龍參選新北市長起碼可以保住議會選情。二來也可以兼顧黨內版圖，讓黨內派系看起來比較平衡。

但這和林佳龍的盤算不同。林佳龍有志於總統大位人所皆知，所以他不願意對決民意支持處於高點的侯友宜，反而想要參選可能三強鼎立的台北市，只要不要大輸都可以取得總統大選門票，這就是林佳龍堅持選台北市的原因。但這樣的盤算不但沒有獲得台北市民的支持，也引發黨內高層的不滿。

如今羅致政退出，新北市長提名回歸原點，高層肯定會給林佳龍最後選新北與否的機會，反正還來得及遷戶籍，都不算太遲。

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