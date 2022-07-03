每逢選舉，參選者的三代祖宗、生平缺陷，一定都會被拿出來作放大鏡，甚至顯微鏡的檢閱，其中證據確鑿、一翻兩瞪眼的過往劣跡，自是大白於天下，莫可迴護，而當事人原形畢露，自然也難逃公道，為民眾所唾棄，因而嚐到敗選的苦果，2020年高雄市長補選，李眉蓁被檢舉的「論文抄襲」事件，就是活生生的例子，可以引為炯戒。

但是，捕風捉影、向壁虛造的「假訊息」，其實也是不勝枚舉，捏造事證、含沙射影、打了就跑的事例，更是為害非淺，如過去同樣發生在高雄的「錄音帶」、「抓到了」的事件，儘管事後還其清白，可受冤屈者的傷害，已成不可挽回的局勢，欲哭而無淚、申訴而無門，只能眼睜睜看著造謠者得意洋洋地僭居大位，徒呼負負而已。

台灣是個只重學歷，不論真才實學的國度，政治人物受此影響，最喜於從政之際，夤緣找個虛有其表的大學，蒙混個碩士或博士的學歷，而且私立不足，還必得掛上個名校的招牌，一以驕其鄉人，一以為自己添錦戴花，碩士、博士簡直都成為了政治人物「漂白」的工具。

這已是政界不可言說的「潛規則」了，遺憾的是，學術界不但不能堅守學術原則，不是漠視輕忽，就是虛應故事，甚至通同舞弊，政學掛鉤，以作未來經費的奧援或晉身之階。台灣政治人物的攫取碩士以上學歷，幾乎等於是唾手可得、輕而易舉的，已令兢兢業業、寒窗攻苦的學子忿忿難平；而此輩平時忙於各種選民服務、開會剪彩、飲宴結交的工作，任誰都知道絕對是沒有這種「餘暇」去認真讀書、聽講及撰寫論文的。因此，各種取巧的途徑，便紛然而出，雷同者、抄襲者、倩人代筆者，不一而足。

照道理，這些模擬、抄襲，乃至代筆的論文，如果經由認真、嚴格的審查，是不可能輕易過關的。但眾所周知，論文口考委員的選擇，通常都是由指導教授推薦的，同一師門、同一黨派的知交好友，常是列為優先，礙於情面的有之，沆瀣一氣的有之，交通關節的有之，而其論文水準之不堪聞問，也就可想而知的了。

名器濫施，這是學術界最大的墮落，學術倫理、學術尊嚴，一向為學界所標榜、所不可踰越的界線，就在這些政治人物的操弄下，淪喪殆盡，虛有其表的了。這樣的學術界，還有什麼可以期待的？

政治人物虛心向學，於百忙之中，猶肯致力於新知的攝取，以增益己所不足，本是一件好事，也未必每一個政治人物都是如此不堪的，揪出害群之馬，重還學術本質，一以維護學術尊嚴，一以端正選舉風氣，將一應政治人物的學歷重加檢視，以目前「洗學歷」幾成風尚的趨勢而言，真的是刻不容緩的大事了。

不過，話又說回來，為了不冤枉真心勤力向學的政治人物，檢視者必須具體舉証，將其可能虛造、抄襲、代筆的真憑實據，一一攤在陽光下，供學界或全民審視，但切忌以模糊影響之論、首鼠兩端之言，作不實的指控，或是曖昧的影射。

自稱是「旅美學者」的翁達瑞，在國民黨推出柯志恩參選高雄市長沒幾天，就發表文章，「揭露」柯志恩的論文有「學術不倫」的問題，並聲稱據他所查，柯志恩發表論文極少云云。就維護學術尊嚴的立場而言，我是非常認同「據實證以揭發」的，但是，翁達瑞的「揭發」，卻只是泛泛而論，其所謂的「自我抄襲」、「一稿兩投」，是連基本功都沒有作好的不實指控，顯然是大違學術嚴格的要求的。柯志恩有無「學術不倫」，是可以依據其論文內容加以檢覈的，但翁達瑞的指控，卻是連論文都沒有詳細比對，就率爾發文，就令人不禁懷疑其學術研究的能力及用心，究竟何在了。

翁達瑞此人，不知其何許人也，身在海外，卻屢以不實的指控批判台灣政壇，尤其是在野黨人士，早已為人所厭棄，此番迫不及待的指控，時機又恰巧選擇在柯志恩甫宣布參選之際，顯見就是一種蓄意的栽贓、抹黑，民進黨對付吳敦義、黃俊英的故技，再度重施，卻假借「學者」名目，學者甘作執政黨排除異己的爪牙、打手，自貶身價，名器濫用，這又是學界的另一種墮落。

我們的學術界，名器已經濫施，阿狗阿貓也可堂堂皇皇打著碩、博士的招牌混淆視聽，而又不珍惜名器，動輒倚附權勢，甘作前驅，顧炎武所說的「士大夫之無恥，可謂國恥」，正是如今學術界的寫照。（作者為退休大學教授）

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