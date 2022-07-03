世事難料，不管處於什麼形勢，「必有」兩字難免武斷。若說人類近代史，處心積慮想要發動戰爭的狂人，希特勒定然名列前茅。可是當二戰結束，美國總統羅斯福某日與英國首相邱吉爾聊天，羅斯福說他正在向公眾徵求意見，詢問二戰應該起個什麼名稱？邱吉爾想都不想，脫口便說：「不需要的戰爭。」接著邱吉爾解釋：人類歷史，從來沒有一次戰爭比二戰更容易加以制止。

邱吉爾有「英國第一偉人」之稱，一生眼光銳利、料事如神，以職業軍人出身的背景，竟然能以一部《第二次世界大戰回憶錄》獲得諾貝爾文學獎。這本巨著裡面，他開宗明義地在「序言」中就提到了這段軼事，緊接著於第一章「勝利者的蠢事」內文，懊惱萬分地分析由於決策者的荒謬、自大、天真、錯判、猶豫不決，當危險的徵候出現時不加以正視，這才導致「可以很容易避免的二戰」，成為人類歷史死傷最慘烈的戰爭。

假如戰爭狂人希特勒處心積慮發動的戰爭，在智者眼中都可以被視為「很容易避免」，兩岸統獨之爭又有什麼理由「必有」一戰？

2010年3月26日，韓國海軍天安艦在巡弋時遭到擊沉，造成艦上46位官兵喪生。事發後，由澳大利亞、加拿大、瑞典、英國，以及美國軍事專家組成國際調查小組，最終得到「天安艦是遭到朝鮮魚雷攻擊」的結論。

天安艦事件或許能給兩岸一些啟示。北京和台北應設身處地思考：類似事件如果發生在台海，兩岸會如何處理此危機？

我們這一代是中國五千年歷史長河中，極少數幸運的一代。因為從出生到今天，不管國際局勢如何變化，兩岸關係多麼緊繃，戰爭從不曾發生在台灣本島。別說一般平民百姓，甚至我是從軍二十七年的職業軍人，至今也不曾聽過一次戰火的炮聲，更不曾見過一個戰死在沙場的袍澤。

我們何其幸運！對於這份幸運，應抱持萬分感恩的心，更應竭盡全力，將難得的和平延續下去，直到我們的餘生、我們的兒女、我們的孫兒孫女……，我們做得到嗎？

人類是健忘的動物，否則歷史不會寫了又寫，幾乎都在述說相同的故事。有人說：戰爭是上帝的報復！果真如此，上帝想要報復什麼？懂得「居安思危」的人不多？和平的日子過久了，天真地以為和平乃天經地義？掀起戰爭的野心分子總是披著民主鬥士、正義人士、民族英雄的外衣，小老百姓卻看不清楚事實。什麼是事實？所謂敵人，是要你去戰場送死的人，不管他站在哪一邊。

最後談一個責任歸屬的問題。倘若兩岸未來真打起來，應該汗顏的不是軍事將領，而是政治人物。因為政治決定打不打，軍事決定如何打。（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※