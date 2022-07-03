熱情和魅力都是很重要的催化劑，用在職場可以增進人際溝通、人脈流暢；用在處世可以達觀出眾，引人欣賞，廣交朋友，有益多多；用在進德修業上，有助通達人情世故，開啟智慧，廣吸知識。

上述是熱情與魅力對我們人生的一些助益，但如果用在選舉時，恐怕又見仁見智了。近期有號稱大老的人說：「張善政是一個不容易輔選的候選人。」認為張善政缺乏熱情的表象也沒什麼魅力，女性、年輕人的選票都落後林智堅，恰巧近日《聯合報》針對桃園市長選情最新民調，民進黨林智堅以29%支持率，領先國民黨張善政的27%，兩人差距僅2%。從這份民調來看，其實以這樣的差距，是在誤差值的可容許範圍，應該是談不上與熱情和魅力有太大的直接關係。

就上述民調的差距來看，我認為民眾真正想知道的是，參選人的政見牛肉是什麼，這比較實在與重要。就此而言，張和林的團隊應該聚焦與認真研擬的是，如何提出桃園市的具體可行的牛肉和前瞻性的未來擘畫，這才是選民真正關心的所在。

有關張善政應該提出的具體牛肉與未來前瞻方向，我的建議如下：

一、具體牛肉建議

（一）桃園航空城

桃園航空城是建構桃園市，成為亞太經貿輪軸的樞紐地位，連結此區的人流、金流、信息區塊流，提升桃園的國際效益競爭力，配合元宇宙與區塊鏈的虛擬與實質整合概念，創造類電競的多元新創趨勢，創建桃園新興價值暢旺的多元效益。

（二）智慧科學園區

國際流行的智慧科學園區，是可以讓桃園市整合自主地往科技、資訊、電能、綠能等多智能的科學城市來發展，結合桃園在地的科技、資訊、智能、電能等產業的橫向組合與縱向串聯，建構新型態的多元智能城市。

（三）綜合藝術大院

電影、音樂、畫藝、花藝、雕塑、陶藝等多樣性藝術的總合創新，樹建桃園綜合藝術大院，孕育桃園的藝術風格與桃園人的在地情境氛圍，塑建桃園藝術之風。

（四）大型醫療中心

新冠疫情之後，地區醫療匱乏與不足，對市民生命安全的保障，確實產生了極大的震撼與疑慮。就此，桃園整體醫療整合與共療概念的重組與新創，是市政府必須責無旁貸地推動與組建的大務，以保人民之安全。

（五）體育運動雲端園區

美國NBA（美國職籃）與MLB（美國職棒大聯盟）的運動賽事，早就結合電子化與資訊化，同步進行訓練、賽事、活動、宣傳等方面的結合與精創。在雲端科技的催化感染下，美國職業與業餘運動的科技雲端式作業，是桃園體育影音工程，應該跟進與模式化的關鍵之務。

（六）圖書閱讀廊道

電子化的時代，閱讀的演進與變化，已經改變了人們的閱讀習慣，但是無論如何演進，聞到書味的書面閱讀感覺，還是電子書無法取代的。因此，桃園市應該建立獨一無二的市民閱讀廊道，讓書味和人味結合成為閱讀的動力，提高桃園人的公民素質。

（七）弱勢族群關懷收容中心等等

如何讓弱勢族群感受到，市政府是真正的靠山，是最後的窩，這是很重要與必須做到的安民措施。桃園市政府，應該積極成立弱勢族群關懷收容中心，安頓有此需求的市民，使弱有所依，有所關懷。街頭上的遊民與弱勢者，就是市府形象的考驗，沒有理由讓他們夜宿街頭，無所依靠，這是市府的責任與義務，沒有理由可以做不好。

二、未來前瞻方向

（一）複合式智慧交通網

桃園市的交通改善，一直是一件不易做好的事，但也不能成為一直都可以推拖的事。有能力與有前瞻規劃遠識的政府，必須有做好評估未來性與規劃前瞻性的能力與條件。讓桃園市的前瞻規劃，帶動出桃園的生機與活絡，而複合式智慧交通網，就是桃園人的希望與期待之處，市長有責任規畫與實踐，這是市民的權益，不容小覷。

（二）桃、北、北複合三市，一日生活圈

繁忙的現代人，一日生活圈是很合適的方式，桃園、台北市、新北市複合連結是很適合的生活模式，市政府應該積極密切與雙北，協商構建三市一日生活圈，縮短三市差距，提升桃園的城市價值與生活品味。這是市府必須積極創建的高難度動作，更是市民殷殷盼望的期待，值得推動踐履之。

（三）桃園市、胡志明市、吉隆坡聯邦直轄區、新加坡市的東協城市鏈結

桃園市的交通、地理、商業價值等綜合條件，是桃園走進國際化的重要視野與遠大器識，新南向政策實施以來，雷聲大雨點小，有規劃但進展有限，誠為可惜。

桃園市若與前列東協諸國城市合作，開創經貿與文化、社會的結合，這是經貿共創新局面，與拓展新經濟發展的組合連結的，有利同享、有難同當的互利、互惠、互補之合作方式。對推動新南向工作，有積極正面的意義，值得市政府嚴密規劃，戮力實作。

總之，與市民切身有關的牛肉要開得出來、做得出來、端得上來。開、做、端三項牛肉，就是勝選的關鍵利器。張善政自然要用熱情與魅力來贏得市民的青睞，但更重要的是，端出我們前述建議的牛肉與未來前瞻規劃，應該是更甚於熱情與魅力，五個月之後的開票結果，就能證明牛肉與熱情、魅力孰輕孰重了。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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