俄烏戰爭已持續4個多月，雙方陷入僵持狀態，眼看有長期化的趨向。這100多天以來，國際情勢有很大的轉變，新的國際格局正在悄悄形成。特別是中美兩強的競爭，在新的國際情勢下，雙方都積極布局，企圖建立有利於己方的世界新秩序。雙方都提出縝密遠大的戰略構想與號召，特別是美國在結合盟友遏制中國崛起上，十分積極。

營造圍堵中國氣勢

美國最近風風光光主導兩個重要會議：七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）的高層峰會。在俄烏戰事持續的背景下，西方國家表現團結一心氣勢，的確讓人有「美國回來了」的感覺。兩大會議除了表示對烏克蘭的堅定支持外，也針對中國大陸提出警告與對策。

美國總統拜登在出席G7峰會期間宣布啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」。這一倡議宣稱將在未來5年籌集6000億美元，為開發中國家提供發展基礎設施的資金。這個倡議不無與中國大陸長期來推動的「一帶一路」較勁的味道。事實上，去年的G7峰會拜登就提出「重建更好世界」計畫（B3W），當時還承諾要在2035年前投入4兆美元協助開發中國家。由於B3W在美國國內未能得到國會支持，目前拜登政府宣布了一些B3W項目，投入總加起來還不到600萬美元。這次的倡議只是重新包裝之前的倡議，了無新意，恐怕又是淪為「畫大餅」，而且餅畫小了許多。這樣的倡議對開發中國家有多少吸引力，可想而知。

北約峰會也展現美國強烈的企圖心。北約通過了一份新的「戰略概念」，把俄羅斯視為對泛大西洋地區和平的「直接威脅」，並稱中國對北約國家的利益、價值觀與安全構成了「系統性挑戰」。這是第一次將中國大陸納入北約的戰略概念中，而北約今年還首次邀請日韓領導人參加峰會。北約這次不但納入瑞典和芬蘭，成功北擴，還有往亞洲發展、劍指中國的意圖。

美國雖然在北約峰會營造出圍堵中國的氣勢，但是實質上北約成員甚至日韓兩國，在未來對中國的態度恐怕還是同床異夢。法國總統馬克宏曾說北約本質上是北大西洋，中國與北大西洋無關，所以北約是否應有處理中國的明確戰略，仍需三思。比利時首相德克羅在6月27日也發出警告稱，不要把中國當作另一個俄羅斯來對待。在此之前，荷蘭首相呂特也指出，切斷與中國的關係無助於任何人。韓國新任總統尹錫悅也表示此行主要目的是與美日領袖高層會面，避談北約在亞洲角色。在其他開發中國家看來，美國對於持續軍事擴張與投入的興趣更大於解決迫切的諸如氣候、糧食、疫情等全球性議題。

實惠對小國更重要

G7會召開之際，北京也舉行「金磚五國」視訊峰會與「全球發展高層對話」，共有18國參加，會議主旨在推動全球發展，共創普惠平衡、共同繁榮的發展格局。金磚國家並討論「金磚+」擴員計畫，阿根廷與伊朗已表示有意加入。G7創立於1973年（前身為G5），1980年7國GDP占比全球61.71%，當時中國經濟規模微不足道，2000年7國占比提高到63.59%，中國插隊排名世界第六：2020年7國占比下降到45.66%，中國與印度排名分占第二和第六，金磚+在全球經濟事務的影響力將不可小覷。

許多人認為世界進入新冷戰格局，美國積極找回盟友，組成民主價值同盟。但是對許多非西方國家而言，實質幫助更重要。觀察中美競爭不能只看各自小圈圈的抱團取暖，更要從全球視野去觀察日益壯大的開發中國家的民心向背。正如所羅門群島一名記者日前投書《紐約時報》說道：「忠誠需要用行動來贏得。對於像我國這樣弱小但具有戰略意義的國家，在前進的道路上，除了與能找到的朋友同行外，我們別無選擇。」