台灣有句諺語：「做官椅，毋管百姓生亦死」。意思是說，一個人沒當官以前，什麼仁民愛物的話都可以講的非常漂亮，可是當了官以後，就只會作威作福，以權力欺壓百姓，不管百姓的生活疾苦。用這句話來形容當今的民進黨政府，真是再恰當不過了。

前警政署長陳家欽日前申請提早退休，於卸任時接受媒體專訪時透露，離職主因是因為內政部長徐國勇介入警政人事。徐部長被記者問及此事時反駁說：「權力本來就是我的，有什麼好喬的。」更自誇自問：「我是那種會把部長做小的人嗎？」

按著徐國勇部長的邏輯，那跟土匪當上了皇帝有什麼兩樣？天下本來就是我的，愛怎麼貪，愛怎麼喬，不都是我說了算嗎？難怪民進黨從蔡英文以降到蘇貞昌底下的每個官員，個個都那麽囂張跋扈，鴞鳴鼠爆。老實說，作為一個繳稅的國民，花錢養這些吃相難看，驕縱蠻橫的奴才狗官，實在是我繳的最不甘心，最不情願的一筆錢。

民進黨的從政人士，最愛用嘴巴大聲說愛台灣。原本台灣人民對這一個本土的政黨，總是多了一點包容與縱許。然而幾次的天災人禍下來，卻發現這些嘴巴最會講愛台灣的人，往往都是最不在乎台灣人民死活的政治阿米巴原蟲。所謂權力的傲慢與貪婪，用在這些卑劣的人身上，恰如其分。正是海水退了，才知道誰沒有穿褲子，口罩拿掉，才知道這些只會用口舌說愛台灣的人嘴巴有多臭。

所謂笨是一種天賦，愚蠢是一種選擇，而無知是一種咒詛。被騙一次，是別人壞；被騙兩次，是自己笨；被騙很多次，是愚蠢；一直被騙還以為自己是在捍衛民主價值，那是無知。台灣有句俗話說：「會遮得獅頭，袂遮得獅尾」。所有的謊言惡事遮得了一時，遮不了一世。台灣人要覺醒，絕對不要再讓民進黨用美麗的口號與謊言，欺騙人民對台灣無怨的疼惜與無悔的關愛。要不然等到被賣了，還在幫人家數鈔票，值得嗎？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

※以上言論不代表本媒體集團立場※