屏東一名54歲的許姓男子，獨自照顧中風癱瘓的79歲母親已超過20年，近日2人雙雙確診，許男因一時情緒失控將母親從2樓陽台推下，而後自己也跟著墜樓致1死1傷。在鄰居眼中非常孝順的許男獲救後表示，長年照顧媽媽極度疲累，這次其實是想跟媽媽一起解脫。

檢討照顧殺人刑度

69歲的蔡姓男子因不忍妻子中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子後被依家暴殺人罪起訴。台北地方法院開庭時辯護人將之定調為「慈悲殺人」，檢方也罕見求情。法官認為蔡男適用「自首」、「情堪憫恕」兩個減刑理由，判刑2年6個月。

民進黨蔡政府上任後推出了「長照2.0計畫」，衛福部2022年長照基金用途的預算達559.88億元，創下歷史新高。儘管如此，專家認為，政府的補助遠遠不及民眾的需求。根據主計總處最新的調查統計，台灣失能率為13.3%，推估失能人口已達70萬人；而隨著高齡化快速進展，需要使用長照服務的人數只會越來越多，政府的資源明顯不足。

中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧指出，當長輩達重度失能，往往就得住進1個月費用高達4、5萬元的安養機構，但目前政府1年最高補助僅6萬元，根本無法支付機構的費用，因此許多家庭只得將失能者安置家中。長期照顧的家人在身心俱疲、無法釋放壓力的情況下，即可能出現上述照顧者萌生與被照顧者「同歸於盡」的意念，發生憾事。

另一方面，社會及家庭結構改變，「老老照顧」的情況越來越多，長期處於高壓環境的照顧者，自己的身心狀況不佳，又不忍親人遭受病痛折磨，最終決定親手結束被照顧者的生命，這類的社會悲劇時有所聞。根據統計，10年來台灣已發生約百件「照顧殺人案」，其中，1/3的加害人犯後選擇自殺。

比台灣更早進入高齡社會的日本，因為「介護疲累」產生殺意的案件也逐年增加。「介護」意謂對高齡者或身心障礙者的照護服務。2020年福島有一起殺人案宣判引發關注。當時64歲的被告在勒死失智多年的病重妻子後向警方自首。承審本案的法官只輕判被告3年有期徒刑與5年緩刑，等於這名「殺人犯」不必坐牢。法官在判決書中寫著，「取人性命當然事關重大，但難以強烈譴責被告。」一語道破法官量刑時的矛盾心情。

而這名福島殺妻犯之所以能夠獲得緩刑是因為，日本在1947年修正《刑法》，將緩刑的適用從宣告刑2年提高至3年，2013年又增訂「刑之一部緩刑制度」，也就是可只就宣告判刑的一部分服刑，其他刑責緩刑。

擴大長照補助範圍

緩刑制度確實可以讓部分其情可憫的加害人免受牢獄折磨；特別是很多加害人本身很可能也是高齡者。但是依照目前台灣的司法規定，即使法官同情加害人，但因殺人者最低10年刑期，即使折半再折半，仍有2年半，高於刑期2年以下才可緩刑的規定，因此這類因照顧疲累產生的加害行為者仍然必須入獄服刑。前述69歲蔡姓男子悶死妻子一案就是如此。這已形成社會與司法的困境。

不論基於任何理由，殺人都是惡行、都必須付出代價。然而隨著環境的轉變，社會對這類因不堪照顧折磨且不忍家人長期受苦的照顧殺人事件，存在著不忍之情，因此，法界有必要就現行的緩刑規定進行通盤檢視，並進行修法，如日本適度提高可緩刑的刑度，讓部分情堪憫恕的加害人免受牢獄折磨。

當然，要真正解決「長照悲歌」問題，更重要的是政府須提供充分的資源，減輕照顧者經濟與精神上的壓力。現行長照2.0應該將住宿機構的補助也納入長照2.0補助範圍，這樣才能有效降低家庭的負擔。因為現實上許多重度失能者確實必須進入機構安養，如果讓人力與專業不足的家庭、特別是家中的另一個老人擔負照顧的責任，很容易燈枯油盡。避免讓照顧者崩潰後成了加害者，修法、增加補助資源，政府必須加速採取積極作為。