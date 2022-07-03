警政署長陳家欽閃退，踢爆內政部長徐國勇喬警察人事內幕，國民黨立法院黨團開記者會，要求監察院介入調查行政院和內政部到底拿多少高階警官人事當做人情交換。國民黨團未免太健忘，監察院才就黑心快篩劑要外界別指揮辦案，又怎會對綠營人士開刀呢？

國民黨團批評，民進黨執政6年多來，用人看顏色，看意識形態，這是人盡皆知，從府院黨到獨立機關、監察院、中選會等，都成為民進黨附屬機關，用人看顏色、派系利益，不講專業。

國民黨團罵得沒錯，正因此共生結構讓本屆監委亂象叢生。不僅缺席彈劾案審查會比率過高，多位監委共同調查的比率也大幅提升，更有4名監委20個月內「0提案」，形同坐領乾薪；即使認真查案，糾正軍情局考招違失，為顧及國軍形象，竟還把調查報告當密件，不對外公開。

不過，監院也非省油的燈，面對外界指摘失職回擊火力十足，強調監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監委工作績效的唯一依據；甚至對蔡政府在新冠疫情防治下的諸多重大缺失視而不見，搬出《憲法》反嗆監委獨立辦案不受任何干涉。

果真，正當大家關心食藥署審查黑心快篩劑是否涉及圖利、包庇等不法情事之際，監委卻已悄悄就中和2歲童恩恩案立案調查，準備約詢相關人。監院捨棄公眾利益未先查，難道沒有政治考量，所謂獨立辦案原來只是藉口。

現在監察院多是執政黨自己人，連司法院大法官也是如此，國民黨團的喊話只是狗吠火車，因為裝睡的人叫不醒。