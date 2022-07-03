一位泰國女性獸醫為貓採檢鼻腔樣本時，貓打了個噴嚏，5天後，獸醫新冠確診。上個月美國疾管署網站上公布這一出自泰國南部獸醫院的科學報告，記述了前因後果，全球發布，引起廣泛關注。

案例中，去年8月4日一對泰國父子在首都曼谷出現症狀，當時Delta病毒在7月1日傳入曼谷，因曼谷醫院無法負擔大量湧入的病患，這對父子連同他們的愛貓一同被送往800多公里外的泰國南部某醫院。當時，泰國南部只有Alpha變種案例，還沒有出現Delta。8月10日，獸醫為小貓做鼻腔採檢時，貓打了個噴嚏。8月15日獸醫出現症狀，PCR檢測證實為Delta病毒。獸醫執行採檢任務時全程配戴N95口罩，但為了近距離採檢，並沒有穿戴面罩護眼，極有可能該病毒是由眼部感染。

人傳染新冠病毒給動物已經不是新聞，貓、狗、養殖場的水貂、動物園的獅子與老虎，甚至野外的水獺、鹿群都有案例傳出。但是，動物傳人很少見。2020年11月《科學》雜誌的一篇論文首先證實人類將新冠病毒傳給養殖場的水貂，病毒並在水貂族群中發生突變，數月後，養殖場工人PCR檢測確診，病毒株竟然與水貂身上突變後的病毒高度類同，被懷疑水貂與養殖場工人間形成了一個完美的病毒迴圈──新冠病毒從人類傳往養殖動物，在動物群體中廣泛傳播，突變後發展出基因多樣性，成為新的另類病毒儲藏庫，然後又伺機傳回給人類；因為病毒已突變，有機會逃脫人的免疫壁壘。

這篇論文促使丹麥官方立刻下達緊急撲殺令，短短1周之內銷毀全境1700萬頭養殖水貂，一夕之間，丹麥的貂皮供應鏈崩潰，也招來全球動物保護團體強烈關懷與抗議。

貓之外，鼠也染上新冠病毒。今年初，香港一家寵物店的店員確診後，當局採檢店中11隻倉鼠，發現Delta病毒，當時中共高舉「動態清零」政策，杯弓蛇影中，香港防疫單位突襲多家寵物店，2000多隻倉鼠被「人道毀滅」。

人染疫，緊急送醫；動物染疫，被緊急毀滅。人，操生殺大權；動物，無估受戮。現在泰國傳出寵物貓被人類感染，又在短期內回傳給人類的事件，畢竟是一起孤例，幸好並沒有引發大規模殺貓憾事。

對於貓、狗，人不應該冷血無情，防衛過當。美國疾管署的建議是，飼主染疫後千萬要做好自我隔離，毛孩子要分房而居，尤其要避免和貓、狗近距離親密接觸。此外，醫護人員為貓、狗醫治、檢驗時一定要戴好面罩、護目鏡，避免眼部成為感染途徑。

數周以來，台灣每日確診人數在幾萬上下震盪，染疫者眾；各縣市已經發出貓狗寵物的防疫照顧指引，例如，飼主應先準備好1周用量的「寵物救難包」，先聯繫好可代為照顧貓狗的親友；愛牠，就不要害牠。

（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）