經濟部長王美花在電價調漲之後，於上周受訪時說美、日及歐盟國家英、法等國電價調漲幅度都比台灣高，我國此次8.4%的電價平均漲幅並不算高。

現行電價在當今政府刻意凍漲下，已4年未調整，此番因國際化石燃料價格飆漲，台電發電成本大增且面臨嚴重虧損，終於做出調漲決定；只是另一方面，政府又擔心年底選舉的選票流失，因此只敢針對工業及民生用電大戶開刀，97%的住宅電價依舊凍漲。此舉不盡公平也不合理，更不要說增加的290億元收入，對於今年燃料成本較去年暴增2000億元的台電亦無明顯助益。

此次電價漲幅確實偏高，輿論譁然之際，部長不得不拿出幾個先進國家近期的相關數據，證明與他國相較其實調漲不多，但其刻意避重就輕的說法，儼然是一種政治話術。真相是部長手中的電價數據大多是來自電力批發市場的「售電價格」，並非真正的「用戶端電價」，基礎既已不同，便不可拿來進行比較。

事實上，為了因應國際燃料市場的價格飆升，各國政府為了減輕其對於民生經濟與通膨的衝擊，紛紛採行各種補貼措施。以歐洲國家為例，法國今年的用戶端電價（含民生與工業）漲幅早於去年就被政府限制在4%以下；西班牙與葡萄牙則將今年的用戶端電價限制在每1000度不得超過50歐元（相當於每度電1.6元台幣）；英國沒有限制電價漲幅，但發放每戶400英鎊能源券，低收入與身障戶另有額外補貼。

面對燃料成本上升，電價調漲本來無可厚非，而透過政府出面補助，雖可讓所有電力用戶得以在電費支出上獲得喘息的機會，但缺乏使用者付費的公平性。因此，基於公平原則，在這個特別時期理應全民共同承擔電力成本的增加，電價因此應予全面性小幅調漲，而非針對大用電戶大幅調漲。畢竟企業的經營成本上升後，最終依舊轉嫁至一般消費者身上。

另一方面，核電國家的售電價格依然上升，其實並不令人意外，因為這些國家的發電主力仍是燃煤與燃氣，即使核電成本明顯較低，仍不足以避免售電價格調升。比較特別的是，法國原以7成核電作為電力供給主力，何以近期的發電成本也大增？原因是法國電力公司從去年開始陸續停止多部核電機組運轉，進行安全檢查，導致核電占比目前已跌至3成，其供電缺口則全數由昂貴的火力發電填補，因而導致平均售電價格上升。這正是一個核電減少導致發電成本增加的典型例證。

我國目前仍有3部低發電成本的核電機組正在運轉，但台電的發電成本依然暴增，主因是我國的火力發電占比已連續兩年攀升，去年甚至達到83.4%。國際能源市場的價格波動不會停止，隨著剩餘機組繼續除役，未來核電占比只會愈來愈低；而在再生能源發展進度嚴重落後的情況下，未來幾年的火電占比勢必愈來愈高。

經濟部長是不是應該坦白告訴全民，這一波具針對性的電價調整只是前菜，全面調漲的大菜還沒端出來呢！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）