年底地方大選的「六都首長」人選尚未底定，對於執政優勢的綠營來說相當罕見。尤其去年底確定由黨主席蔡英文「全權定奪」之後，派系內部競逐推派的懸念消失，原本以為再無可議，沒想到最關鍵的「台北、新北」市長參選人依然難產至今。

桃園敲定由新竹市長林智堅出馬之後，包括鄭文燦在內的「小英男孩們」一一出線漸次明朗。話說高雄陳其邁、台南黃偉哲雖說不是「英系」，但在政治性格上如同台中蔡其昌，都沒有違背或碰撞於蔡英文的政治路線風格。這也就使得最近正式入黨的「活棋」陳建仁，是否也將被推出選戰，成為「全黨等一人」而備受矚目！

年底大選雖說還是「綠藍白」地方百里侯之爭，但顯然作為蔡英文在位握權的「最後一戰」，這場戰役過後，蔡英文也即將正式進入權力「交付」或「散失」的倒數計時開始！蔡英文此刻就必須面對或思考：民進黨內究竟需不需要建立一脈「蔡英文路線」或「英系」的長遠布局？

長期以來綠營是以「新潮流系」為主要內部整合驅策的主要勢力，相較於蔡英文的「統獨、兩岸、國際」仍力求主張一種「穩定保守」的執政路徑，未來賴清德與新潮流所主導的執政訴求，有極大可能將會打破蔡英文的設定框架！

蔡英文執政8年的「為」與「不為」，可惜並未達成理想上新的「兩岸對話」契機，而如今亞洲地緣政治與中美抗爭衝突，反而風雲詭譎且危險升高。但放眼望去整個民進黨內，今後確實恐怕也只剩小英一脈，不是在兩岸國際衝突上輕易「火上加油」的唯一傳承了。

這半年多來，隱隱可見蔡英文還是想「在黨內留下些什麼」！而具體的作法，就是拉抬一批「小英男孩」們嵌入執政權力的位階。關於中央政府的權位，終究得依著2024年總統大選結果而「整批汰換」，唯一能真實確保的，其實反而是六都為主的「地方首長」！

對於台北市究竟是否由陳時中出馬參選，從蔡英文的角度雖說也知其「防疫爭議」，但陳時中的人氣在「綠營基本盤」依然無可取代。至於新北市挑戰侯友宜幾乎就是「炮灰」，但在北北桃基倘若仍能由「小英男孩」們殺出一股氣勢，再加上這次大舉湧出的英系地方議員民代，今後即使賴清德想「秋後清倉」也做不到了！

身為黨主席與總統，蔡英文這6年來在黨內權力的建構上，無疑太過「溫柔保守」許多。相較於蘇貞昌在取得行政院長之位，堪稱日以繼夜地滲入大大小小人事，舉凡任何具體資源雄厚的諸如國營事業，毫不留情的汰換主導，兩年多來也就重建出「蘇系」一脈，成為綠營老人中唯一握有實權的派系。

如今「英系」被迫得與「蘇系」合作，蘇系緊咬不放的都碰不得！甚至讓鄭文燦「接任閣揆」的原有劇本都被迫多添坎坷！但在「小英男孩」中真正的指標並非陳時中，最終還是「鄭文燦的下一步」，將體現蔡英文權力布局的珍瓏棋局，最重要的起手一子。