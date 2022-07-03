澳門政府官方2日指出，由於台灣進口的芒果外包裝樣本檢出新冠病毒陽性，因此已將5箱共重50公斤的芒果全數封存；除將銷毀處理外，也將暫緩相關品牌商進口申請1周。

這是3天內台灣出口澳門的芒果2次因外包裝檢測出新冠病毒陽性而遭禁。日前，澳門媒體報導，台灣6月底出口澳門的芒果樣本被驗出新冠病毒，20箱共100公斤的芒果全數遭到銷毀。對此，農委會主委陳吉仲表示，難道台灣芒果會「確診」嗎？外交部長吳釗燮則說，「他們到底是在哪找到芒果的鼻孔戳進去做PCR？」兩人語氣盡是不屑。

事實上，早在此之前，大陸已在台灣輸入的白帶魚和竹莢魚包裝上驗出新冠病毒，因此分別禁止相關企業進口1周。

包括中央流行疫情指揮中心、衛福部及農委會等相關單位都表示，目前沒有科學證據顯示，包裝上的病毒會傳染給人類，因此認為大陸的檢測不科學。眾所周知，大陸採取嚴格的防疫政策，因此很早即對輸入產品的外包裝進行檢測，並且因為檢測到新冠病毒，多次禁止輸入，如2021年8月拒絕接收1000個貨櫃的印度蝦，甚至今年4月在網購進口韓服上檢測到病毒而拒收。

依現行規定，台灣的農產品、生鮮蔬果、水產、茶葉、加工食品等產品與包裝，並未要求檢驗新冠病毒，但出口到中國大陸的冷凍產品則必須提供檢測新冠病毒的合格證明，否則大陸規定一律不得輸入。

因此輸陸生鮮食品理論上本來就應該已完成檢測；既有檢測，當然就可能出現陰性或陽性的反應，那麼，陳吉仲和吳釗燮又為什麼會對大陸檢測一事抱持著那麼可笑的觀點？難道他們不知道產品出口大陸本來就要通過檢測嗎？吳釗燮訕笑芒果沒有鼻子做PCR檢測，國人卻要為官員的淺薄無腦擔心。

面對大陸的檢測結果，身為國內農業最高行政主管，陳吉仲應該要注意兩件事：第一，出口至大陸的生鮮食品一再被驗出含有禁藥或病毒等各種不合規定的現象，這究竟是哪個環節出狀況？是兩岸標準不一，還是因為台灣的檢驗機制不夠完善，以致於出現在台灣檢驗合格、卻過不了大陸海關的問題？農委會基於保護台灣農漁民出口權益的考量，當然要主動進行了解，而不是只會被動、消極地表示還沒有收到大陸的資訊，這種什麼都不知道的官員半點用處也沒。

其次，陳吉仲更應關心，國內的生鮮食品及其包裝是不是也帶著病毒，卻因無人把關以致四處擴散，讓國人曝露在風險中？！

面對近日輸陸生鮮產品不斷出包，陳吉仲一再嗆大陸不科學、惡意打壓台灣云云，對農漁民根本沒有幫助，畢竟大陸可以不買台灣的農漁產品，但台灣卻難以承受失去大陸市場的損失。農漁民面對的競爭壓力已經夠大了，拜託陳吉仲別再添亂了。

（作者為資深媒體人）