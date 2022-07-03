有一個樵夫有把鋒利的長刀，經常用這把長刀到山上去砍柴、挖野菜，有時獵殺一些小動物去販售，這把長刀是他賴以為生的重要利器。

但是有天，他在山間遇到一位女子，心生邪念，去調戲對方，女子反抗，他失手以長刀殺人。樵夫雖將屍體掩埋，但最後仍東窗事發，被判重刑入獄。

濫用長刀遺臭萬年

這把長刀，代表一種力量，這種力量可能是權勢、財富、名聲、事業，用在好地方，可照亮世人，成為大慈善家。反之，會使整個社會甚或他人陷入萬丈深淵，自己也會成為千古罪人。

1812年，法國拿破崙發動對俄戰爭，雖然占領了莫斯科，但由於俄國人採堅壁清野策略，不留一物給法軍，使進攻俄國的50萬法國大軍，在冰天雪地裡飢寒交迫，安全撤回法國的不到5萬人，45萬人命喪異鄉。

德國的希特勒，發動二次世界大戰，死了6500萬人，傷者更不計其數，其中猶太人更是無端犧牲了600萬人。

日本自明治維新後，國力大增，軍國主義發動侵華戰爭，中國死了3500萬人，日本人也因原子彈死傷無數，終至投降。

毛澤東為了個人的政治利益，在中國大陸發動文化大革命，學生鬥老師，兒子鬥父親，對看不順眼的人，包括對國家有貢獻的人，都戴上各種帽子，鬥死鬥臭，以破四舊之名，徹底摧毀中華文化。文化大革命犧牲了一代中國人的青春，這些始作俑者都是身擁長刀卻濫用長刀的人。

善用長刀的善人

相反的，用長刀造福人類的人，當然更多，否則世界可能早已毀滅了。舉例來說，美國林肯總統不僅受美國人民敬重，也受世人敬仰。林肯疾惡如仇，他目睹美國黑奴所受的非人待遇，每次談到黑奴的不幸，奴隸主的殘忍、貪婪，他就會大聲詛咒。但他當選總統取得長刀後，即使面臨國家分裂的危機，也不惜解放黑奴，最後雖引起南北戰爭，但終使四百萬黑奴獲得自由。

中國大陸經濟規模早已超越日本，成為世界第二大經濟體，專家估計，不出幾年就會超越美國。預估中國大陸在2030年的GDP 規模將為日本的4倍。目前大陸外匯存底世界第一，已超過3兆美元。

中國大陸從一窮二白，變成超日趕美，受到世界矚目。14億人民的生活獲得了普遍的改善，這其中的因素固然很多，但大陸掌權的人突破保守派的限制及攻擊，實施了經濟改革開放政策，大大影響了中國人民的未來。可見擁有長刀的人，確實較一般人有更多機會，讓愛光照他人。

握有權力可以為善

巴西2011年1月剛卸任的總統魯拉出身貧民窟，連小學都沒畢業，當過擦鞋童。但在8年總統任內，由於他的努力，巴西經濟快速成長，2000多萬人脫離貧困，3000萬人晉升中產階級，還清積欠國際貨幣基金150億美元債務，且提供50億美元援助其他國家，使巴西名列「金磚國家」，握有權力的魯拉，用長刀改變了巴西人民的生活。

台灣地狹人稠，可耕地只占四分之一，除了人力資源外，幾乎談不上有什麼天然資源，但經濟發展成就世界驚豔，人民生活富足。其中原因固多，但許多經濟領導人，諸如尹仲容、李國鼎等前輩的卓越規劃，辛勤耕耘，研究台灣經濟發展的人，都同聲讚美他們的貢獻，他們都是憑著手中愛的長刀改變台灣經濟的人。

以上都是以政治領導人為例，說明權力愈大，釋放出愛的力量愈大，面愈廣，愈有能力成為大慈善家。這樣的力量不限於政治權位，有錢人善用其財富，有學問的人善用其知識，企業家利用其事業經營，宗教家廣傳福音，都能散播崇高的大愛，使千千萬萬的人，得享愛中的喜樂。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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