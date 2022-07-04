民國69年，我25歲，從學校畢業後，就到台北市政府警察局刑警大隊鑑識組赴任，才第3年，還在適應這份工作。

鑑識組的工作，自然跟一般上班族大不相同。學長會帶後輩去看屍體解剖，中午再請吃雞腿飯、豬腳飯，看我們吃不吃得下、會不會吐出來；在命案現場採證時，則叫新進人員抓著屍體的手按捺指紋，還是新人的我常因為害怕，藉機閃躲，讓前輩上場；輪到我值夜班的時候，睡覺前，我得用報紙一一將辦公室滿牆驚悚的命案照片貼起來，不然無法安枕；在夜闌人靜的行軍床上，一有什麼風吹草動，我就會驚慌得坐起身來，裹著棉被，再也睡不著。當時的我很怕值班，因為每個現場都是震撼教育，而幾乎所有初到鑑識組的新人，都是被這樣嚇大的。

民國69年發生了一起震撼全台灣的命案，也讓我對自己的工作開始有了不同的看法。現在，我以累積了30多年經驗的立場與心態，回顧這個案子，感觸特別深。這是我人生的第一個大案子，讓年輕的我見識到人性的醜陋面；不僅如此，在現場勘察的過程中，我雖然還是一名菜鳥，就有許多地方讓我深不以為然，直覺不應該這樣處理。

這就是「林宅血案」。

案發當天，碰巧由我值班，中午學長們都出去用餐了，電話鈴響，我立刻接起來──「鑑識組！」就像電影預告片一樣，從拿起話筒的那一刻起，這通電話就影響、翻轉了我往後的鑑識人生，因為電話彼端傳來的消息，即將成為我這輩子所負責的第一件重大刑案。

1980年2月28日發生林家滅門血案，林義雄於1980年2月22日在軍法處寫的一封信給他媽媽，但這封信還未寄出，他的母親遇害。1980年3月8日他在殯儀館親手將這封信焚化， 以慰其母在天之靈。（中時檔案照）

民國69年2月28日，方素敏前往軍事監獄（也就是現在的景美人權文化園區）探望丈夫林義雄。當時，林義雄因為美麗島事件被警備總部收押，探監結束之後，已是中午時分，方素敏打電話回家。

按照以往的家中作息，女兒們應該回來了，婆婆也應該返家煮好飯菜，可是家裡卻無人接電話。方素敏覺得有點奇怪，感覺不太對勁，於是打電話給林義雄的助理田秋堇，請她到家裡看看。田秋堇拿著林宅的備用鑰匙，搭公車到了林宅，一進屋就喊人，卻無人應聲，便在屋裡四處查探，先是在房間內發現重傷的大女兒林奐均；接著，在一樓通往地下室的樓梯轉角處，看到林義雄的媽媽林游阿妹倒在血泊中，已無氣息。她馬上報警，並趕緊將奄奄一息的林奐均送往仁愛醫院。

方素敏返家，知道出事了，急忙趕至醫院照顧奐均，她也打了幾通電話給當時所謂的黨外人士，包括林家老友田媽媽的丈夫田醫師。田醫師到了林宅現場，一度想衝進地下室查看，但是由於林母倒在僅容一人通過的狹窄樓梯轉角，血泊面積太大，血流有如瀑布一樣向底下蔓延，因此警察以保全現場為由，阻止他下去。

等到檢察官、法醫到了現場，林母被抬到一樓準備進行驗屍，通往地下室的樓梯才騰出一塊空間。警方鋪上木板，跨過血跡，進入地下室。

沒多久，下去查探的人員突然大叫：「有兩個小孩在裡面！」

幾個人衝下去一看，是林義雄的雙胞胎女兒，已沒有氣息了……。

這時候，林母的驗屍剛完畢，法醫緊接著勘驗雙胞胎。從體溫研判，法醫表示，應該斷氣不久，因為屍體摸起來還是微溫的。

3死1重傷確定。林宅血案，就這樣發生了。

警方由現場狀況研判，歹徒應該是中午12點到12點半之間犯案，因為林母已經把飯菜煮好，可是飯菜都還沒有吃過的跡象。

法醫勘驗林母和雙胞胎的時候，我在現場。當時，大女兒林奐均就讀小學二年級，亮均、亭均才上幼稚園。兩個雙胞胎女兒都是一刀深中要害。林母年紀雖大，卻因林義雄入監，家裡頓失經濟來源，不得不藉著幫傭煮飯撐起家計，回到家後還得協助家裡照顧孫女。可是她死得很慘，身中1、20刀，手上還有防禦傷，顯示她曾用手抓刀，以年邁的身體與歹徒力搏。

雙胞胎的夭折更令人心痛，我對她們的印象特別深刻，因為她們長得實在太可愛了，歹徒怎麼下得了手？而且歹徒在她們兩人背部下刀的位置與深度，幾乎一模一樣，一公分也不差，這顯示歹徒的手法相當專業，我都可以想像那畫面，他抓過來就殺，一刀中的。這兩個長得一模一樣的小孩身上的刀痕方向、位置、動作，也一模一樣。

從案發第一時間到發現雙胞胎，整整歷時3個多小時，實在可惜，如果早一點發現，或許還有救。但是，這個案子真的有太多巧合與誤差，錯失了挽救她們生命的時機。

首先，歹徒痛下殺手的地方在地下室最角落的儲藏室，地緣上本來就容易被忽視；再者，到地下室唯一的通道，被倒臥在血泊中的林母擋住，整條樓梯都是血，場面相當駭人；雖然田醫生曾經試圖衝下去找人，不過警方阻止他的理由也很正當：不能破壞現場。

這3個小時當中，一樓人馬雜沓，卻沒有人知道，地下室陰暗的角落，正躺著這對雙胞胎，血汩汩的流，一點一滴流下死蔭之地。

不幸中的大幸是大女兒存活了下來，老天保佑她命不該絕。我們鑑識人員到場時，她已送醫，聽事後相關人員陳述，她身中6刀後，被歹徒放倒在床上，用棉被蓋住。要不是她自己醒來後爬出棉被，才得以被發現並緊急送醫，經過手術後終於撿回一命，否則恐怕也可能錯過搶救時機而死亡。

【未完待續】