和準備 6.20 就回台灣過暑假的蕭敬騰吐槽：

「告五人的門票 380元（人民幣，下同）！我還沒搶到！心好痛 ～」

「看到這個價格我直接躺平了，下周回台灣就不會有這麼離譜的價格。」

「最近台灣有什麼演出」

「那可就太多了～」

「想當年我看告五人只要 120塊 ，茄子蛋只要 90 塊，還是在他們得到金曲獎之後。」

「我在台灣有蹭過免費的。」

是誰還在當一顆羨慕快樂小島島民們的酸檸檬！

疫情時代，看場 live house 純屬隨緣，等待台灣樂隊的演出更是等到了海枯石爛。

2022 年3月中旬，告五人為了五週年巡演，終於來到了大陸！

無奈選擇的落地點是上海，又經歷了 77 天的隔離，解放出來的第一站就來到了杭州，憑藉著主唱的一條限時 ins 就讓杭州人民炸開了鍋，網傳 360 的票價讓大家不敢相信，官方信息證實不是360，而是380！

這一高價是否破壞了市場規則？

暫別演唱會，獨立音樂市場的價格會一路狂飆嗎？

百元以內的 live house 真的已成往事了嗎？

2019 年以前，live house 的演出只有少量樂隊才能售罄，而且價格普遍在100元左右，一檔《樂隊的夏天》點燃了音樂市場，票價也跟隨暴漲。

2022年，內地巡演的台團身價也是同行處於較高的價位，落日飛車（280元）、康姆士（280元）、deca joins（240元）、椅子樂團（230元），但是告五人脫離這一檔位直衝380，演出時間還總是選在工作日（因為工作日的場地租金會比假期低很多）。

但是還是有平價的台灣樂隊現場可以聽的：

貳伍吸菸所在大陸也是很受歡迎的台灣樂隊，在疫情之前就來過大陸巡演，這兩年為了做新專輯，減少了演出的頻次。

聽天湯在內地的受眾也沒有很多，還是支潛力股價！

告五人 380 的票價是在割韭菜，還是市場的供給需求所定，即使是 380 的票價也是一票難求，告五人「出圈」已是事實。

擁有了更廣闊的市場，添加了粉絲屬性，導致了樂隊飯圈化的趨勢，演出完後的簽名合照又為樂隊開闢了新的收益渠道，值不值又是用什麼標準來判斷呢？

但是這種情況下台灣是怎麼做的呢？

在大陸 live house 的定價取決於樂隊身價，市場驅動才是底層原因，但是台灣是以場地為導向。

台灣 livehouse 一般不超過 1200 台幣，這個級別的價格也是因為這一兩年新增的幾家設備頂級的場地帶動起來的。在此之前價格不會超過 1000 台幣。台灣的 live house 門票價格的決定因素不是看樂隊而定，主要看場地，例如台北的北流和 zepp。

台北流行音樂中心位於南港車站與捷運南港線昆陽站之間，擁有表演廳、流行音樂文化館、產業區三大場館為全台唯一為流行音樂規劃的多功能複合型園區，其中小型的空間用於 live house 的演出場地。

演廳是為流行音樂展演設計之專屬場館，整合了 5G 科技與創新應用，提供表演廳館內 5G 訊號，成為台灣地區首座 5G 運用及商轉的表演場館。

想要擁有日本原裝進口的 live house 體驗可以來 Zepp New Taipei，Zepp 是索尼音樂娛樂全資子公司 Zepp Hall Network 所運營的 live house 品牌。

台灣是他們在海外的第一個據點，也是台灣最高規格等級的 live house 場地，可以容納 2000 人以上。

蕭敬騰的朋友去感受過說：設備好、場地大、涼氣足，目前台灣最好的 live house 場地了！

快樂小島屬實了！

台灣雖然小小的，但是樂團多到爆，基本每週都能有演出看，除了專場更多的是大型的音樂祭（類似於音樂節）。

雖然台灣的音樂演出場次多，但是票也賣得很快，市場是仍有黃牛鑽空子，高於市場價的門票是不被老炮接受的，最後甚至會降價求售。

反觀告五人在內地的銷售情況，380 的價格讓大家叫苦不迭，叫嚷著讓黃牛去看 live，但是門票還是瞬間秒光。

我以為告五人的熱度到這裡已經足夠誇張了，第二分鐘「海鮮市場」就有賣1200 的黃牛票，正式演出的前一天就開始有人代排，場館門口坐滿了叔叔阿姨。

關於 live house 延伸出的灰色產業，在台灣也是存在的，但是想看演出都可以看到，而且選擇多樣，對於觀眾來說就沒有那麼卷，反而是各個樂隊和演出在表演和周邊上想盡辦法呈現出最完美的狀態和創意十足的作品。

在台灣當一個小粉絲也太幸福了叭～

悄咪咪說一句，為啥大家看 live 都舉著手機不蹦呢？

不蹦的話可以把票讓給我，我給大家搞氣氛。

（youzipu）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）