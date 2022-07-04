日本首相岸田文雄在6月26日抵達德國參加G7峰會之後，又前往西班牙參加6月29日至30日舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。岸田是G7領袖中唯一非北約成員國，也是首次日本首相出席該會議。日本在7月10日即將舉行參議院大選，對於岸田政權是一項相當大的檢驗，岸田文雄在大選期間依然做長達5天的出訪，顯然與最近緊張的國際情勢，以及中國與北韓兩國的積極互動有關。

近年來，英國、法國、德國、荷蘭等歐洲國家紛紛參加了印太地區的聯合軍演，但日本卻想通過與北約接近的方式，再呼籲歐洲進一步介入印太地區。

事實上，日本與北約這幾年來一直保持著從首相到閣員間廣泛的互動往來。2020年12月2日北約召開了外交部長的線上視訊會議，並邀請了日本、韓國及澳大利亞的外相參加，在前一天北約也發表了「NATO2030報告」。

今年4月26日，美國國務卿布林肯在美國參議院外交委員會的公聽會上，就已經證實岸田首相將會出席在西班牙的北約領袖峰會。

翻過戰後的一頁

戰後的日本由於擔負著「侵略者」的罪名，在國際上給人的形象是盡量避免捲入紛爭，不然就是任由美國處理，假裝事不關己，將重心放在經濟發展。以往日本只要在國際事務上有所意見或動作就會接到來自亞洲各國的抨擊，特別是中國與韓國，接著日本就要面臨持續的道歉與經濟賠償，方能獲得些微的諒解。

而這些在前首相安倍晉三發表了「戰後70年談話」之後有了根本性的轉變。在這篇演講中，日本願意承認過去的錯誤，也對印尼、菲律賓等東南亞國家，以及台灣、韓國、中國人民所施加的虐待與磨難表達歉意，更表達70年來日本為化解二戰的錯誤所盡的努力。

然而安倍也提及現在的日本人超過8成都與二戰沒有直接關係，未來的日本人不該一直背負著戰爭造成的創傷。安倍的言下之意，就是日本應該邁向新的章節了。在此之後，日本近年來在國際社會上的應對就產生了非常大的變化。

以韓國為例，文在寅政權以慰安婦協定及徵用工的爭議指責日本，日本的反應是冷處理，甚至有所回擊。在文在寅欲撤換外務大臣及駐日代表以換取日本東奧時刷新個人政治成績時，時任日本外相茂木敏充到後來的外相林芳正拒絕接見去年1月上任的新駐日韓國大使姜昌一，直到今年3月尹錫悅奪得政權並派任新駐日大使。

日本在面對中國的態度也較以前強硬，甚至會耍點小手段故意示威。2016年8月，當時擔任外相的岸田文雄召見時任中國駐日大使的程永華，為了對中國武警船在日本領海出入表達不滿，岸田故意遲到8分鐘，用違反外交禮節的方式讓程永華在媒體面前枯等，對於注重禮節的日本特別罕見。

在峰會舞台上大演特演

作為首位參加北約峰會的日本首相，岸田當然不會放過這一個難得的大舞台，抓住了每一個演出的機會，甚至自己炮製機會、好不搶戲。雖然是應邀參會，岸田已經反客為主地在北約峰會場外連開了幾場「小會」，包括美日韓三邊會以及日韓紐澳四邊會等，並放話邀請北約秘書長史托騰柏格盡早訪日，以更新日本與北約在2014年制訂的有關網路防禦及海上安全之合作文件。

北約剛通過首度提及中國的「新戰略概念」文件，岸田逮著機會拋出這個議題，正是要配合美國強推「印太戰略」拉幫結夥針對中國。日本脫離戰後包袱後，北約東擴不失為日本擴大在亞太地區軍事勢力的好時機。

日本在年底之前將完成《國家安全戰略》、《防衛計劃綱要》、《中期防衛力量裝備計劃》三大國安文件的修訂，在此前已經與美國有過許多共同協商。接下來日本就將迎合北約在印太地區實行海上聯演，讓此前美國海軍、海上自衛隊和某些北約國家的海上聯演更趨向常態化。

日本在此次北約峰會的高調動作，意味著日本已經義無反顧地走向軍事化，不免令人擔憂這將加劇印太地區的陣營對抗，破壞區域的和平與穩定。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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