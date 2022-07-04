台灣股市在上周出現劇烈的跌幅，6月與2022年上半年的股市表現近乎股災。台股在6月單月重挫1,982點，總市值蒸發掉6.45兆元，外資在上市與上櫃二市賣超近2,300億元，結算6月的表現，台股創下1990年以來最大單月跌點，市值蒸發金額創歷史紀錄，而台股成為外資的提款機，淪為海外對沖基金放空獲利的禿鷹標的。

台股暴跌風暴中心是台積電，台積電5月底的收盤價每股560元，6月30日以476元收盤，上周五，7月1日再跌22.5元，收盤價已經剩下453.5元，台積電在短短一個月又一天的交易跌掉19％，股價減損106.5元，2022年本益比剩下15倍，雖然台積電的業績至今沒有出現重大疑慮，但是市場關於台積電的各種悲觀預測、謠言甚囂塵上，不只動搖散戶信心，連壽險公司、本土基金也加入賣出陣營，實現自我毀滅式的預言。

台股暴跌當然是受到美國股市重挫的牽累，標普500指數在今年上半年跌掉20.6％，創下1970年以來最糟的表現，曾經是美股多頭指標的臉書（Meta）上半年竟然刷掉52％的市值、串流媒體龍頭網飛跌掉71％，FAANG帶著整體市場下挫，NASDAQ綜合指數與去年11月創下的高點相較，跌掉31％，而且許多股票至今還在創新低價，風暴至今沒有緩解的跡象。

金融資產價格漲跌原本應由市場決定，與台灣歷史上曾經面臨過的重大金融風暴相較，6月突然的暴跌毋需過度驚慌，金管會證期局在7月1日還特別強調「並沒有非理性下跌的跡象」，而國安基金到上周為止沒有具體動作，只做出台灣經濟基本面穩健等口頭宣示，原本預定7月中旬召開的例行會議，至截稿前也還未決定是否提早召開。

然而我們仍然無法安心，全球媒體高度關注的重大變數如通貨膨脹、俄烏戰爭、國際油價、原物料價格、乃至巨幅貶值的日圓匯率等重大因素，雖然每一個都具有核子彈等級的殺傷力，不過這些變數已經非常透明化，且即時反映在股票債券等資產價格，國際重大變數當然必須以最高警覺，即時緊盯因應變局，卻因為訊息透明而威脅相對可控。

相對之下，台灣本土潛藏的變數則有待政府與所有業者正視，如本報持續報導，壽險公司面臨到「史上最慘半年」，去年底整體壽險業淨值還有2.72兆元，但是今年上半年因為龐大的海外與國內股債市部位，整體壽險業的淨值減損金額可能高達1.4兆元，短短半年就少掉超過50％的淨值，這是極為可怕的警訊。相較於壽險業巨大的損失，近日天天被討熱烈論的疫情險，反而是相對較小且風險得以控制的變數。

我們認為，國安基金召集會議時，應該從政府相關部門蒐集造成台股6月重挫的相關資訊，特別是市值排名前二十大的龍頭個股的買賣資訊與基本面展望，釐清主要賣壓來源，針對海外禿鷹型的對沖基金、國內壽險公司、資產管理業者、以及市場業內主力等，提出不同的因應對策。

如果賣壓來源是國內壽險公司，金管會應該負起責任，對於經營不佳的後段班，快速處理避免災難擴大；尤其要以務實的精神，掌握壽險公司RBC、淨值、與實際償付能力的關係，避免壽險公司面臨強迫增資而被迫出售資產，造成股市惡性重挫的賣壓。我們希望提醒的是，壽險公司今年下半年的損益表已經難以期待，而6月台股隨著美股劇烈下跌，如果7月繼續下挫，其資產負債表將存在重大風險，導致金融保險業的經營主管悲觀情緒高漲，這是金管會與行政院必須趕緊處理的重大任務。

至於台股淪為國際禿鷹提款機的現象，我們建議國安基金、勞退等政府基金，應該積極逢低買進台灣的龍頭績優公司股權，這些公司都是台灣經濟長期發展的命脈，我們自己也都有實際的價格決定權，政府基金帶頭逢低加碼績優龍頭股，是保障國民福祉的最佳決策，短線禿鷹與永續政府的對決，勝利永遠是在政府這一邊的，政府官員應該要有這樣的基本認識，且能有效執行，才能穩定政經情勢。