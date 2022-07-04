原隸屬於國防部全動署的後備指揮部，自7月1日起編配至陸軍司令部，引起爭議，尤其是全動署成立之初，就說明將後備指揮部納入全動署，目的是形成動員體系一條鞭，達成「後備動員合一」之目標；藉以強化與 各部會及縣市政府人力、物力、財力、科技等動員事項之協調整合，落實「跨部會合作」，言猶在耳，如今全部翻盤，速度之快，令人咋舌。

陸軍隨即澄清後備指揮部編制上仍屬全動署，實際上是為達到「常、後合一」的目標，由陸軍來統籌編管、訓練、運用後備部隊，以達到事權統一，其實這早有脈絡可循，當年「精實案」時，即有將領倡議，將軍管部裁撤，各作戰區成立動員處，統一編管作戰區內的後備軍人，但因為當時軍管部仍有「清溪」組織系統，高層仍決定保留，並更銜為後備司令部。

當年為了維持後備司令部的正當性，喊出「常後分立」、「常備打擊、後備守土」的政策目標，如今因為編配至陸軍，又改成「常、後備部隊形成一體」，只能說這一次的後備動員制度改革，太過倉促，國防部也是摸著石頭過河，邊做邊改，如今回到最初的版本，當初倡議的將領們，不知做何感想。

目前這樣看起來，應該是全動署位階不高，署長也是中將位階，在政策推動上未必管得動同為中將的後備指揮官，而且後備動員的主心骨還是後備部隊訓練，全動署並沒有一個幕僚單位是專責管訓練的，全動署除了幕僚人員，編制、員額都沒有，而陸軍出人出裝備，硬擠了5個旅出來，沒有功勞也有苦勞，要求編管訓合一，並不過分。

只是這個為期半年實驗編裝，一旦落實，作戰訓練權責交給陸軍，後備指揮部內部的組織、編裝應該會有一波精簡或移編，屆時仍是觀察的重點。

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