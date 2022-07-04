媒體報導立委羅致政、衛福部長陳時中參選雙北市長意願急速冷卻，這讓行政院長蘇貞昌早前想操作防疫選舉的如意算盤，澆了一頭冷水。

的確，想想總統蔡英文「重症求清零、有效管控輕症」，再看看眼前單日好幾萬例確診、上百人死亡，近兩個月以來累計300多萬確診、6000多人死亡，一路走到黑看不到盡頭，陳時中此時此刻落跑去選舉，這張「死當」的防疫成績單，好意思拿出來打防疫選舉嗎？更別提那些政府拿納稅人救命錢餵飽飽黑心快篩劑的綠友友們，選民巴不得趕緊來算算總帳。

當然，對於曾婚姻出軌的羅致政，以及防疫擺爛的陳時中而言，未必會因為丟臉、難看的事情就打退堂鼓，以陳時中為例，過去這段時間矯情做作的樣子，擔任指揮官只會冷酷報數，老早無心防疫，偏偏媒體人周玉蔻之流天天敲鑼打鼓捧上天，對黑心快篩劑事件視而不見，連民進黨中央選對會都相信台北市長非陳時中莫屬，怎知還有一個林佳龍打死不退，硬是扮演攔路虎，即使1450和綠粉槍口對準林佳龍猛轟，仍舊直挺挺不願倒下，套句俗話「只要你不覺得尷尬，尷尬的就會是別人」。

這下子就是民進黨選對會、陳時中、羅致政真的尷尬了！

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