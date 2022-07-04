眼睜睜看著國民黨順利完成六都市長徵召及讓連任者順利就位，自認為可以大獲全勝的民進黨現在除了勉為其難的徵召有爭議的林智堅之外，重中之重的雙北市長迄今還沒敲定黨提名人。

稍早積極表態扛起重任的新北市立委羅致政於日前公開表示，因為黨中央遲未有明確動作，已錯過最佳打仗時機，距離選戰不到5個月，沒有足夠時間備戰，因此已無意願參選。消息傳出後群情譁然，尤其是已經蓄勢待發的市議員提名人深感焦慮。

林佳龍志在台北市參選，表態對新北市興趣缺缺，未來民進黨若沒有母雞帶隊，市議員選戰將無所適從…難不成又要「登壇拜將」蘇貞昌或他女兒蘇巧慧立委捲土重來，但是上次對戰侯友宜大輸30萬票，連任的侯友宜聲勢比之前沒有最強、只有更強，蘇院長政治生涯終點站總不能繼續毀在此役吧。

當然，這幾個月來黨中央與蔡英文都認為陳時中是不二人選，但礙於中央防疫總指揮大任，值此疫情未見好轉，一旦辭職參選台北市，疫情恐怕是其選情包袱，加上近來的民調顯示，陳時中盪到谷底的數字實在不容樂觀。林佳龍自動請纓要選北市，黨中央出面協調不力，黨內高層持續放風聲說蔡英文總統真正在等的人是副總統陳建仁來選北市，此舉要嘛讓陳時中感覺自己是「備胎」，要嘛就是黨中央沒招了，端出最後底牌，搞到提名難產的慘況。

蔡英文剛愎自用的欽點選將，有志參選的戰將得不到高層青睞，被點名的卻因為主客觀因素不利勝選而被看衰。距離年底選舉不滿5個月，當雙北的母雞近乎難產，雙北的小雞只能自求多福了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※