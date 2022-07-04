繼NCC準備納管FB、YT後，綠委蔡易餘更加碼提出要求 PTT 規範及實名制，以便追究，其荒唐理由竟是，PTT有⼈對俄烏戰爭抱持投降主義、「分化抗中團結」。為了厲行「親美抗中」的政治正確，服膺「唯綠是從」的意識形態，民進黨已經走火入魔，祭出各種手段嚴禁不同聲⾳、打壓杜絕異議，只剩下「一言堂」。

可是，蔡政府願意充當烏克蘭啦啦隊，期待逆轉勝是一回事，但網路鄉民綜合國際情勢，客觀分析俄烏戰爭勝負得失也自有道理，憑什麼不讓說？

FB和PTT乃是台灣兩大社群媒體與資訊流通平台，雖然還搆不上理想的言說情境進而營造公共領域，但也算是眾生喧囂、百家爭鳴，多元併陳的輿論場。PTT歷史悠久，源自台灣大學電子佈告欄BBS站，設立宗旨期在網路上建立起一個快速、即時、平等、免費，開放且自由的言論空間，PTT實業坊亦承諾永久學術中立，絕不商業化、絕不營利。

然而，這樣一個資訊廣泛交流，不設防也不設限的平台，卻早被民進黨利用得淋漓盡致，裡面不僅有眾多網路鄉民，卻也不乏網軍側翼，配合綠營暨綠媒，洗版、帶風向、衝聲量，成為1450議題設定的大本營。

如今，民進黨用盡廢退，為了永保政權延續，不惜壓縮民主政治的言論自由空間，清算在野黨、關閉中天新聞台、納管網路平台，台灣人民只能迎合蔡政府以美國視角、觀點來看事情，只有喜鵲與鴕鳥可以苟活，聽不得烏鴉叫，一有就殺掉。

綠⾊恐怖不僅來了，甚至已經步步進逼，完全籠罩。

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