關於民進黨提名台北市長參選人一案，據說，蔡英文癡癡等的人是陳建仁，而不是陳時中。陳時中部長淪為備胎，心中委屈難平，萌生退出選戰之意。

陳時中參選與否，看似全在蔡英文的意志和選對會的決策，深一層看，關鍵還在於民主政治裡無法逃免的政商結構與政治獻金問題。

有記憶以來，台灣民主選舉，少有衛福部出身的官僚能夠博得政黨高層的青睞，進而問鼎六都大位（馬政府時期葉金川似乎曾獲馬氏青睞，最終功敗垂成）。新冠病毒疫情蔓延卻化不可能為可能。陳時中主持防疫兩年有餘，相關政策和行動卻已在政治舞台布簾後方，攪動了原已穩定的政商結構。從口罩國家隊、BNT疫苗採購爭議與民間捐贈、高端疫苗股價疑雲重重，再到非關醫療的中小企業、小吃店都能快速轉型，取得EUA審批，迅速獲利，過程中，因新冠疫情而發達致富的「新冠新貴」，要不要在即將來到的九合一選舉中，慷慨捐獻，投桃報李？至於「新冠新貴」政治獻金的對象，不消說，除了民進黨還是民進黨，除了陳時中還是陳時中。

「新冠新貴」的產生，讓陳時中參選變得底氣十足。底氣十足的陳時中，即使不參選，最終還能成為幕後分配「新冠新貴」政治獻金的影武者，參與年底九合一大選民進黨的資源分配者。

陳時中轉戰台北市，贏了，替民進黨收復被柯文哲忽悠去的城池，政治前途不可限量。輸了，贏得了政治獻金，贏得了其他民進黨參選者的感激之情，還是贏了！陳時中萌退意？以退為進，矯情也！

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