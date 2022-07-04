第33屆金曲獎精彩落幕！誰也沒想到的是，大陸搖滾歌手崔健榮膺歌王，來自新加坡的蔡健雅四度上位歌后，再次證明金曲獎不該只是台灣的金曲獎，必須是世界的金曲獎。

金馬獎、金曲獎、金鐘獎並列為台灣三大娛樂獎，合稱為「三金」。「三金」的目標定位是「全球華語」的至高桂冠，如同當年的小天后蕭亞軒所說，大家都應該是珍珠，而不要成為遺珠，所有優秀華語創作者都能以在台灣獲獎，成為演藝生涯最高榮耀！只不過，在三金泛政治化、兩岸關係急凍、疫情交流受限以來，由文化部主辦的「三金」，過去幾年確實越來越局限在本土，實質內容與代表性幾度難以國際化。

本屆金曲獎評審團主席阿弟仔，是台語歌手出道，一推出《我沒讀書》就引起廣泛爭議！「我咧哭爸、我罵邋撒話、我沒水準、擱兼會煩顛，遇到我、就算你衰、你可以笑我沒讀書！」他口中的寫實詞曲，確實震驚震撼上個世紀的衛道長輩。

阿弟仔持續轉型，如今成為華語樂壇的重量級製作人，成為華語暢銷曲目的幕後推手，更能跨越國界，領導眾多台灣評審們選出跨越國界的歌王歌后。阿弟仔公開表示，崔健跟黃宣進入最後階段，評審們都很糾結，「黃宣是新生代非常出色的音樂人，音樂非常直覺，很可惜遇上30年來創作能量很強的崔健，崔健僅以一票之差勝出。」

少了政治因素，金曲獎評審們的耳目確實仍是清晰與雪亮的。除了光良是馬來西亞籍，本屆金曲獎評審團都是台灣人，更有台語歌王許富凱與排灣族歌手阿爆象徵了金曲的多元性。

近十年來，大陸流行文化成功崛起，在網路無國界的前提下，特別在平台實力與話語權上已經不可同日而語。湖南衛視與芒果TV推出的《乘風破浪的姐姐》第三季，從歌手表現到舞台效果早已飛越歐、美、日、韓，也再次捧紅了王心凌與《愛你》。

台灣與香港的平台實力不再，但在音樂與戲劇的長年底蘊仍然培養了諸多歌手與演員，能夠在新平台上發光發熱。《披荊斬棘的哥哥》有陳小春與張智霖等「大灣區哥哥」再次爆紅，也讓「F4」言承旭與嘻哈前輩熱狗持續受到大陸不同世代粉絲的愛戴。

台灣創作人只能夠在新的國際傳播平台上，用個人實力打打游擊戰嗎？文化部力捧的「Taiwan Plus」，每年預算高達10億台幣，有沒有機會力拼Netflix與Disney+，甚至是bilibili等跨國影音平台，並且捧紅更多台灣本土年輕人，順利走向世界呢？

文化部長李永得已經因為「Taiwan Plus」APP下載量只有5萬多，向長官自請處分！更不用說歷年來花了納稅人大錢的優質內容，總是陷入孤芳自賞，沒有收視率與點擊率的窘境。

文化部難以成為造局者，反倒是《華燈初上》與《正義的算法》等擁抱跨國影音平台的台劇，有了國際能見度。大勢所趨，創作者們當然也前仆後繼攀上跨國平台，希望被更多粉絲的眼球看見。

今年以來，崔健、五月天、周杰倫、孫燕姿接連在抖音與微信視頻號舉行線上演唱會，擁有「億級」觀看人數！看得出來，這些老牌創作人仍有成為現象級產品的實力，台灣新世代的實力派歌手如9m88，肯定也能夠順利走上國際舞台！至於台灣能不能做出年輕人喜愛的跨國平台，可能就沒有太多粉絲關心了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）