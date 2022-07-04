民進黨雙北市長參選人的提名一直延宕，搞得立委羅致政日前表明無意參選新北市長了，坊間更盛傳衛福部長陳時中也萌生退意、不想選台北市長了；雖然黨部人士表示，台北市仍是朝提名陳時中的方向發展，然即便如此，民進黨已犯兵家大忌，畢竟「一鼓作氣、再而衰、三而竭」，若人選仍懸而未決，勢必影響士氣，屆時從雙北產生骨牌效應，綠軍的基隆、桃園、新竹選情，都可能兵敗如山倒。

確實，陳時中因為防疫而聲名大噪，前兩年守住疫情擴散，確實有績效，然今年4月間本土疫情爆發，戳破了中央流行疫情指揮中心「超前部署」的神話，更讓「前年缺口罩、去年缺疫苗、今年缺快篩」的負評已然成為陳時中無法承受之重，這樣的情況也讓他的參選變得進退維谷。若是本土疫情無法有效緩解，他又硬要參選，「落跑指揮官」的標籤便會如影隨形，弱點明顯，勢必陷入被動，阿中還可能成為藍軍攻擊的破口，藉「疫情牌」攻城掠地，讓綠軍陷入整體不利情勢。

或許也因如此，民進黨高層便拿捏不準是否真要徵召陳時中，或徵召的適當時機，反而讓黨內有心人士有操作空間，不論是「等一個『仁』」或是「仇恨值高」等傳聞或訊息都順勢出籠。這些訊息不論有意無意、或對或錯，當然都會影響陳時中的心情，不論是真的「萌生退意」或是「藉以向黨中央喊話，給其壓力、以退為進」，就算無法確認何者才是陳的本意，但很顯然地，阿中對於民進黨中央遲遲不下決定已不耐煩，時間一拖再拖，屆時就算仍提名陳時中，起步已然和早在拚選舉的國民黨蔣萬安及掌握北市府執政優勢的黃珊珊晚了一大截，阿中要將台北市全部里長拜訪一遍都有困難，遑論是彌補弱勢、反守為攻。

話又說回來，若因為疫情之故，黨中央真的沒有徵召陳時中，對民進黨選情也有風險，亦即反而坐實了陳時中或民進黨防疫不利，那疫情勢必被設定為民進黨「認證」的「弱勢議題」，藍軍勢必全力搶攻，其實也和徵召陳時中參選一樣，綠軍仍討不到便宜。這或許也是讓綠軍進退維谷，甚至出現「等一個『仁』」這樣的風聲，想讓前副總統陳建仁披掛參選台北市長的原因。

但深入分析，陳建仁應該不會在蔡英文徵召的口袋名單中，畢竟邀陳建仁入黨，是蔡英文或英系人馬想牽制現任副總統賴清德競逐大位的一枚「活棋」，倘現今因台北市長無牌可打，便倉促要陳建仁上陣，風險太高，畢竟其在北市選戰就被殲滅，屆時哪還有能量能擋得住賴清德進取2024？而陳建仁更是蔡英文防跛鴨及布局後蔡時代的重要關鍵，算是張「王牌」，邏輯上當然不能先「梭哈」。所以陳時中參選台北市長，最後仍可能是綠軍的不得不然，只是轉了一圈才上陣的陳時中不成為「骨牌」就已偷笑，還想要來個「後發先至」，難度已經愈來愈高了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）