前警政署長陳家欽退休後隨即上「綠媒」抱怨直屬長官內政部長徐國勇，以政治力介入高階警官人事，蠻橫塞名單到了「橫柴入灶」的地步。徐國勇依《警察人員人事條例》反駁，警察人事權依法本屬內政部長的職權，他又何須用「喬」的？其實，《警察法》第4條也明定「內政部掌理全國警察行政」，因而民進黨內許多要喬高階警官人事的「高人」，也只能假徐國勇之手。

大陸曾有段順口溜：「不跑不送，聽天由命；光跑不送，原地不動；又跑又送，提拔重用」，以此調侃「跑官要官」才能升職的潛規則。前民進黨籍台南縣長蘇煥智日前公開指出，警界在陳水扁時代的升遷，多走吳淑珍的路線；而蔡總統就任以來，政府高階人事幾乎都走其親信、新境界基金會副董事長洪耀福的路線。

台灣官員的升職雖有考試院在法定任用資格上把關，但因取得升職的任用資格是以年資為主，具有任用資格者眾多而職缺相對很少，於是有權者就可能營造需要「跑官要官」的潛規則。例如，扁政府時期曾有「謠傳」，人才不是求來的，而是來求的。

蘇煥智更指出，洪耀福只有民間或政黨人士的身分，可避開《貪汙治罪條例》的刑責規範，大膽地隱身幕後操控政府重要人事和請託案件，而若出了事，就由官員去承擔。同時，在這位民間人士的運作下，破壞制度、專業和警政倫理都只算是「小菜一碟」，且總統也大可「裝無辜」！這情形讓人恍然大悟，牽涉到「快篩試劑之亂」的廠商中，為什麼那麼多是疫情後才跨足醫療器材業的？

警察雖被歸類為文官，但因擁有武力和合法暴力權，法律將警察職務的派任權歸給內政部及行政院，用意是在「以文控武」。尤其，法律明定警監以上高階警職「由內政部遴任或報請行政院遴任」，也是全國最高行政首長得以貫徹其治安政策的設置考量。甚至於，如警政署長等部會所屬一級機關12職等以上之首長，依行政院內規，還須先向院長口頭請示人選後，再以公文簽報請行政院長核定。

陳家欽在訪問中表示，徐國勇要喬的人事讓他在升遷制度、倫理和專業等方面都很為難。這情形應是法定任用資格沒問題，但在資歷、積分和升遷序列等方面的評比上，徐國勇出面把幕後高人所力薦的人選由後往前推，甚至要讓有些人幹得好好的，卻必須讓出職缺。

陳家欽從高雄市警察局長升任警政署長，正是因陳菊的政治力扶上馬。而他上任不久也「橫柴入灶」，讓酒駕重大違紀的親信升職，後因同仁反彈而撤銷。後來他又將這位調到高市刑大任主管，再因被譏諷「爹親娘親，不如跟著陳家欽」，隨即遭高雄市長陳其邁撤銷。陳家欽在任時無法正己身，監察院長陳菊又是喬人事的能手，看來警政風氣一時難以導正。（作者為民主文教基金會董事長）