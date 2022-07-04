「蔡英文意志」已成為熱門關鍵詞，自民進黨2022選舉提名作業展開，從制定提名特別辦法授權黨主席逕行提名口袋人選，到各縣市長提名人選逐一公布，無不高度展現「蔡英文意志」。尤其「逆地方」徵召林智堅參選桃園市長，外帶提名新竹副市長沈慧虹角逐新竹市長，更讓人見識到蔡英文強悍的意志力。國民黨失去政權後氣勢一蹶不振，藍營支持者在四大公投失敗後又充滿著失敗主義，「蔡英文意志」更顯得堅若磐石。

陳時中想退 無風不起浪

當「蔡英文意志」主導2022選戰，已成為社會主流觀點之際，卻突然傳出布局競選新北市長已久的羅致政以「時間的流逝」，「已沒有足夠時間讓新北市民感受到我的認真和努力」為理由宣布棄選，接著傳出陳時中「心灰意冷萌生退意」的消息，後者雖未經證實，但無風不起浪。畢竟嚴峻的疫情、超高的確診死亡率、難以自圓其說的疫苗與快篩劑採購作業、民意支持度大幅墜落，這些客觀的現實都對他參選不利，黨內也出現反對他參選的聲音，加上林佳龍參選動作一波強過一波，陳時中「心灰意冷」是合情合理的觀察。

羅致政和陳時中都是蔡英文的口袋人選，也都長久布局，但已經到了7月初，其他縣市皆已完成提名程序，唯獨他們兩人仍延宕不決，背後應有複雜因素讓蔡英文很難決斷。對蔡英文而言，今年底選舉的結果，將決定她任期最後兩年會不會跛腳？能否掌握2024大選的提名權，及卸任後的歷史定位，因而戒慎恐懼，唯恐稍一不慎踏上馬英九後塵，成為無足輕重的卸任總統，甚至遭到司法追殺。

民進黨是派系組合體，蔡英文的權力基礎建立在派系平衡上，經過6年執政，派系力量已深入社會組織脈絡，實力更強，牽涉利益更大。今年選舉事關民進黨各派系實力的消長與未來發展，各派系無不全力以赴，希望獲取最大利益。圍繞著蔡英文的「英系」實力已坐大，蔡英又決心抓2024大選提名權，派系競逐與有志2024大選的人動作都更強烈，種種較勁與鬥爭漸浮上檯面。

新北提名有羅致政與吳秉叡二選一的問題，也有蔡英文希望說服林佳龍放棄台北，改選新北的考量，須與台北市長提名同步決定，而台北市因林佳龍堅持參選擺不平，陳時中則因疫情尚未結束，蔡英文決策的節奏受到延誤，近日還傳出蔡英文屬意陳建仁的說法。而且在這些表層原因下面，還有非常深的水，暗流湧動不止，讓蔡英文陷入長考，遲遲不能決定。

暗流頻湧動 黨內現裂縫

其中陳建仁、賴清德、蘇貞昌是關鍵人物，賴清德志在2024大選，蔡英文希望2024大選民進黨勝選，但未必希望由賴清德出線。桃園市長鄭文燦原先最被看好是蔡英文口袋人選，但桃園新冠疫情爆發後，鄭的民意支持度受到重挫，行情下挫。無黨籍的前副總統陳建仁傳出入黨消息後，有關他「最強活棋」、「陳賴相爭」的新聞報導與談話節目的討論層出不窮。而新北市是蘇貞昌的地盤，他有自己的盤算，對羅致政若即若離，明顯希望拉拔子弟兵吳秉叡參選。

「蔡英文意志」堅定，但客觀情勢不隨主觀意志變化，再有權勢的人，包括古代皇帝與現代極權者，都受到現實條件的制約。「蔡英文意志」在黨內出現裂縫，再衡酌當下通膨問題惡化，庶民生活日益艱困、貧富差距急遽擴大，有的家庭甚至吃不起雞蛋、民進黨不斷塑造台灣可以平安與病毒共存的認知，以為人民可以忘記超高致死率對6千多位亡者家庭的悲痛、天然氣價格暴漲加上各國轉向以核電代替天然氣，非核家園政策面臨調整的壓力，「蔡英文意志」還能堅持多久？

更大的變數是美台關係與兩岸關係，過去6年一直是蔡英文的「順風車」，但中美關係在對抗中出現轉圜的跡象，正在規畫中的「習拜會」會不會讓蔡英文順風轉逆風？