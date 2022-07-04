時間回到1990年，這年東西德統一，全球政經環境因各國出現不同情況的合併及分裂而出現震盪，美國為了對抗通膨，同今日一般升息+縮表，致使原本聚集在東南亞的資金快速回流美國本土，「四小虎」的經濟開始每下愈況，當時外匯存底不夠的泰國貨幣最高曾在一天就貶值17%，政府被迫放棄跟美元掛勾；此時國際金融炒家同時進攻菲律賓、印尼與馬來西亞，致使東南亞主要貨幣紛紛貶值，資金流出致使泰國破產的大型企業就超過萬家，失業人數多達200萬人以上，印尼的處境更悲慘，失業人數超過2千萬人，雖然之後四小虎分別以不同的方式重整旗鼓，但從現今的數據來看，30年來它們並未複製亞洲四小龍的成功，但也以穩定的速度在成長及轉型，以下我們來看看：

印尼：印尼在1980年時GDP是725億美元，1990年成長到2000億美元，2021年達到1兆1150億美元，人均所得3869美元；亞洲金融風暴後一年，印尼除了要應付經濟疲軟的問題，還要面對社會與政治上的動盪，直到新任總統瓦希德上台後，才積極於IMF（國際貨幣基金）簽署合作計劃，推動一系列結構性的改革；隨著經濟逐漸復甦，擁有世界人口第四多的印尼也開始發揮「內需市場」的優勢，加上不斷完善的金融系統，以及本來就相當豐富的天然資源，致使經濟表現日漸優異，但政府機關貪污、人民貧富差距以及基礎建設不足仍是最大的難題。

泰國：泰國在1980年時GDP是323億美元，1990年成長到1800億美元，2021年達到5462億美元，人均所得7644美元；泰國在亞洲金融風暴之後，把改革的焦點放在廣大的窮人及奄奄一息的財團，所推出經濟政策時稱「塔克辛經濟學」，該政策的一大重點是為農民和中小企業提供低利貸款，同時參考台灣啟動一部分的「全民健保計畫」，以緩減貧窮人口的生活壓力；另一方面推動國營事業私有化，扶植財團提高產品出口實力，同時與主要國家簽署FTA（自由貿易協定），致使泰國經濟穩定復甦。

馬來西亞：馬國在1980年時GDP是245億美元，1990年成長到1000億美元，2021年達到3711億美元，人均所得10402美元，亞洲金融風暴發生後，馬國貨幣暴跌，外資撤離，當時IMF敦促該國政府減少開支，提高利率以吸引資金回流，但時任馬國首相馬哈迪獨排眾議，在東南亞各國紛紛取消貨幣與美元掛勾時，馬國卻反其道而行，多數人認為此舉將導致馬國進入更嚴重的衰退，但奇蹟的是馬國反而成為復甦最快的國家，人均收入也因此超過其他三虎，但該國既有的種族問題，以及政府所實施的「馬來種族」至上政策，導致拖慢國家的轉型發展，幾乎沒有什麼科技工業技術含量，人才正持續流失中。

菲律賓：菲國在1980年時GDP是324億美元，1990年成長到800億美元，2021年達到3937億美元，人均所得3570美元，與其他三虎相比，菲國受到亞洲金融風暴的衝擊較小，但它卻有相比金融風暴而言更大的問題：「貪腐」；上個世紀50-60年代，菲律賓人均GDP曾僅次於日本位居亞洲第二，但在前總統馬可仕獨裁的20年任內，讓國家背負巨債以推動多項大型建設計畫，這些債務並無有效推動菲國發展，反而成了官商勾結的溫床，各種建設成了巨型且多到無法收尾的豆腐渣工程，加上資源分配不均，貧富差距持續拉大到無以復加的程度。

綜合以上內容來看，亞洲四小虎中，印尼的經濟規模最大，若以人均收入來說，馬國與泰國的表現較佳，尤其馬國有望在2030年前成為東南亞下一個中高收入國家，不過這二國也有各自的問題，馬國人均GDP停滯成長了10年，而泰國則因近年幾次大小政變，GDP增速吊車尾。從經濟成長動力來說，印尼內需市場強大，泰國與馬國則是出口型導向國家，至於菲國則是四虎中出口總額最低的國家。總結來講，四小虎各國都有其經濟潛力，誰先解決問題，誰就有機會成為下一個地區經濟強國。

（作者為中國文化大學商學院助理教授）

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