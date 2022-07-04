上周財政部的一份資料顯示，國內20等分的所得差距倍數已達近149倍的歷史新高，且在蔡政府執政後快速拉高。這是蔡政府搞利於富人的稅改與疫情共同作用的結果。

根據財政部公布的2020年綜所稅申報資料顯示，如果把報稅資料依照所得高低分為20等分，所得最高組的平均所得是所得最低組平均所得的近149倍。這個數字遠遠高於前一年的130倍，其增加之快速讓人咋舌。

而原因是當年爆發新冠疫情，許多勞工、自營者業績大跌甚至歸零，偏偏受衝擊最嚴重的是薪資原本就較低的服務業部門，薪資與所得高的出口製造業、特別是科技產業，反而是業績大爆發，結果就是所得差距馬上被大幅拉大。

如果進一步拉長時間來看，2016年蔡政府上台後，20等分的所得差距倍數就持續增加，從2016年的104倍，隔年增加為111倍，2018年再上揚為122倍，2019年來到了130倍，最新的資料更跳躍到近149倍。

在疫情前的所得差距倍數擴大，很明顯是與蔡政府的稅改有關；這個稅改主軸在降低股利所得稅率，而從所得資料可看出，所得越高的富人，來自股利與其他資本利得的所得比重越高。

表面上全民都有減稅，但大部分庶民得到的只是扣繳額提高的「清湯」，只有區區數千元，但富人得到來自股利所得稅率降低的減稅利益，卻往往是數十、上百萬計，最後當然是讓所得差距拉大。

下次再聽到蔡政府以稅改為政績，或炫耀疫情中台灣的經濟成長表現時，不妨看看所得差距擴大的數字吧！這是一個有缺陷與問題的不平衡成長，不值得誇口。