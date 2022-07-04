年底台北市長選戰，台北市副市長黃珊珊傳出可能以無黨籍身分參選。此事雖未定案，然從黃身為親民黨籍，投效柯市府多年，卻遲遲未加入民眾黨身分參選，不難推測黃珊珊始終保留以無黨籍身分參選台北市長的可能。

此無他，無論柯文哲或黃珊珊如何將無黨參選此舉美化為超越藍綠，然而箇中原因仍是現實考量，亦即評估黃代表民眾黨參選勝算低，以親民黨身分參選更低，否則黃代表民眾黨參選就足以彰顯「超越藍綠」，也無須畫蛇添足再提以親民黨參選，更何況代表親民黨參選還須取得宋楚瑜首肯，操之並不在柯、黃。

至於以親民黨身分參選，相信宋楚瑜同意機率極低。原因並不是親民黨已奄奄一息，宋決定關門大吉，而是宋楚瑜自承受前總統蔣經國「託孤」，理應盡心照顧蔣後代，如今蔣經國孫子蔣萬安代表國民黨參選台北市長，於情於理宋楚瑜都不宜協助，即便是「借牌」予黃，讓黃代表親民黨參選，都可能落得背主罵名，相信宋不會糊塗至此。

而從黃珊珊與吳益政兩位親民黨籍人士，一南一北都在民眾黨的旗下觸及市長大位層次，後者早在前年代表民眾黨參選高市長補選嚴重失利，如今吳早早宣布以無黨籍身分參選市議員，連親民黨都不掛了，已經是「一葉知秋」；倘黃接著再以無黨籍參選也不足為奇，原因自然是兩人深知掛「民眾黨」參選當選機率渺茫，寧願用無黨籍身分，能吸引淺藍、淺綠一個是一個。

然而，如果連黃珊珊這種層級都不掛「民眾黨」參選，民眾黨的前景不也不言自明了。

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