儘管已經事隔達40年，當天發生的一切卻歷歷在目。我還記得我們鑑識組接到通知，抵達林宅（現在的義光教會，民國103年林義雄絕食之處），是下午2點左右。

我接起電話的那一刻，依照規定，我就成為承辦人，此後組內不管怎麼分工，最後都要由我主筆記錄與報告，亦即「林宅血案」所有犯罪物證與鑑識過程的彙整，都由我負責。所以即便那時我還是菜鳥，卻是最清楚這起事件的人員之一。

我當時很年輕，在組裡位階最低，但一到現場就知道現場毀了。我還記得，我提著鑑識工具箱站在外面，發現林宅裡面滿滿都是人，各路人馬包括長官、林義雄的親友、黨外人士、警方、媒體等，全都緊張的聚集在這裡「關切」，現場並沒有拉起封鎖線，亂成一團。

我好不容易擠進現場之後，因為還很嫩，一切都依照長官的指示進行。

一般來說，像這樣的重大案子，組裡都採取團隊合作，分工進行現場全面的採證。除了指紋外，還包括紙張、衣服、垃圾等，各種可疑的東西我們都要一一檢視或帶回採證，溼的要晾乾，所有垃圾都要過濾、分類。我們的工作就像篩子一樣，採回一大堆物證，再從中篩出有價值的留下來，分送到各單位進一步鑑定。

不幸的是，林宅現場幾乎採不到任何跡證。從林母和雙胞胎的傷口研判，這個案子凶手使用的是一般尖刀，像是家用水果刀之類，但凶手將血衣、凶器統統帶走了，現場也沒有留下血指紋，而當年還沒有DNA鑑定，鑑識能做的最後只剩下指紋比對。

由於鑑識人員到達前，在場所有人都沒有戴手套，因此事後必須採取補救措施，只要曾到過現場的人，不管官階多大、是何方神聖，一律得按捺指紋。

第二天，我們便開始過濾與比對指紋，但結果顯示，指紋都是家屬與案發後破壞現場的人所留下的，一一排除、比對到最後，只剩下一枚指紋，這是唯一的希望。十幾年之後，這枚指紋經證實，是美麗島事件時，進入林宅逮捕林義雄的偵查人員留下的，這讓整個鑑識過程，從頭到尾，完全徒勞無功，讓我非常灰心。

當天，我從下午兩點接到電話趕到現場，一直忙到半夜1、2點，才回到辦公室。因為隔天還有許多工作要做，所以我沒回家，直接留在辦公室睡覺。那天雖然被蒐證工作折騰了一整天，但是再怎麼累，就是睡不著。這混亂的一天，所有的一切，包括凶手殘忍的殺人手法、紊亂的命案現場、鑑識工作進行的過程，對我來說都是個震撼教育。

雖然平時近身接觸命案現場會膽顫心驚，但這一夜我無法闔眼，是因為被深刻的哀傷所打擊。小小雙胞胎可愛的、貌似睡著的死亡容顏，就像跑馬燈一樣，不斷縈繞在我眼前，我的內心實在無法平息。這是個多麼殘忍的案子！而凶手的專業度也讓我震驚，一整天下來竟無法採集到任何有效的跡證。

林宅血案一樓與地下室現場圖（中時檔案照）

一直到我退休前，每年228這一天，這個案子都會準時重回我的腦海，影像如新，歷歷在目，它超越時空，帶著我的心神重返犯罪現場，讓我每年此時都要自問，我們還可以為它做什麼？在鑑識這門專業領域裡，我還可以怎麼努力？

這起事件至今無法破案。一來30多年前不像現在科技進步，能靠DNA鑑定與監視器讓犯罪無所遁形；二來現場太混亂了，沒有完整封鎖保全，太多人進出沒有戴手套、穿鞋套，現場被破壞得體無完膚；三是凶手太專業、太小心，幾乎不留任何痕跡。

以現場封鎖來說，一接獲報案，偵查犯罪的工作各有職權歸屬，人證是偵查人員的工作，物證歸鑑識中心處理。以鑑識來說，過去我們是隸屬刑警大隊底下的鑑識組，現在的位階提升，已經是和刑警大隊平行的刑事鑑識中心。偵查與鑑識雙線平行，各有所責。

林宅血案發生時，偵查人員在現場到處走動及翻找東西，這是不對的。偵查應該具備基本概念，是從「現場外」周邊著手，例如訪問有無目擊證人等，這是偵查的責任與作用。鑑識人員才能進入現場採證，與偵查同時並行。

而封鎖命案現場，依規定，必須保留現場一切原貌，交給鑑識人員，因此，就算是家屬也都不能留在現場，必須淨空。以林宅血案這個案子為例，現場包括從林宅的門口一直到地下室，這是最關鍵的「第三圈」（由外往內算）。在第三圈的採證現場裡，是不允許遺漏任何死角的，若按照現在的SOP，即便林母當時倒臥樓梯轉角，阻礙通行，也無論如何都得想辦法進入地下室查看。

這關鍵的第三圈，連長官也不能進來。如果需要召開會議，就要到外面，封出「第二圈」，就近成立臨時指揮所。所有包括關係人、家屬、工作人員，或是抓到的嫌犯等，都要在第二圈內進行偵查，即便人多，影響也不大。

媒體則必須待在最外圍的「第一圈」。因為第二圈會有關係人、嫌犯或是專案會議要討論等，都不宜讓媒體在場逗留。但現在媒體多半會衝到第二圈，照規範是不容許這麼做的。

然而，林宅血案當時的狀況是，不但沒有請家屬離開，且我們到達現場時人已經很多，所有上述這些人等統統都在第三圈走動，導致現場勢必會被破壞，而最關鍵的就是鞋印。照理講，現場一定會遺留歹徒的鞋印，當時已有採集的技術，至少我們可以從鞋印判斷歹徒人數、身高以及動線等。

不過，當時我們也沒有得到要採集鞋印的指令。可能也跟科技的發展有關，當年或許不覺得重要，但以現在來講，鞋印真的很重要，它是還原現場的重要跡證。一般住家的情況，當人們進入屋內多半會脫鞋，地上會留下拖鞋印或赤腳印，侵入民宅的歹徒理論上應該不會那麼有禮貌，故鞋印是判斷歹徒的重要依據，從鞋印也可以換算出身高。

很可惜，當時也還沒有DNA鑑定。以現在的技術能力，已經進步到只要讀者摸過這本書，留下的皮屑與汗液再微量，也足已採下DNA做分析。所以，只要歹徒在現場有任何接觸，無論抓、握、摸，都會留下跡證。血液、精液、唾液、組織、骨骼、毛髮、皮屑，都可以做DNA鑑定。以林宅血案這個案子來說，林母曾與歹徒力抗，也許手指抓過歹徒，只要指甲縫裡殘留一點皮屑，成功採集到DNA的機率都非常高。

協助警方辦案的科技不斷進步，警方在學習，歹徒同樣也在學習，不斷改良犯案手法。

現在的歹徒很厲害，有些人已經知道要戴手套或將手包起來，不抽菸，在現場也不喝東西，因為以往很多案件都是藉由唾液而破案。但是，再怎麼厲害，肯定還是會有疏漏的地方，因為從心理學的角度來看，犯案時會緊張，在緊張的狀態下，再怎麼謹慎，還是會有沒注意到的死角。

相對於歹徒的心理狀態，我們在現場採證時卻可以冷靜的抽絲剝繭、集思廣益。可以說，我們的工作就是找出他的死角。

如果對方是冷靜的慣犯，或是像犯下林宅血案這樣專業的殺手，那就來鬥智鬥法吧。

比方說斑跡。歹徒滴了一滴汗，就算乾掉、無色無味，肉眼都無法辨識，鑑識工具仍可以讓它無所遁形，例如「多波域採證光源」，就是以不同波長反射、折射、吸收、激發的原理，可以反應出一塊看不見的斑跡。至於採到跡證的技術，就要靠經驗和個人的敏銳度了。

此外，各大路口、街坊巷弄的監視器，也有如天羅地網。現在大都市的犯罪越來越少，為什麼？因為影像檔案很多，歹徒不可能躲過每個監視器，從歹徒畫面出現的時序上排列組合，就像拼圖一樣，足以拼出他怎麼來、怎麼走、做了哪些事，還原事件動態，慢慢提升破案率，也嚇阻了犯罪。

【未完待續】