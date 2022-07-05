距離11月26日九合一選舉還有不到半年的時間，在台灣民意如流水快速變動的今日，加上疫情大爆發的情況下，選情更是撲朔迷離。中國海峽研究院(香港)和廈門啟達台享創業服務有限公司主辦的第五十九期「兩岸有話說」於6月29日線上舉辦，特別邀請包括金門縣議員陳志龍、金門縣工商策進會總幹事吳伯揚、金門縣觀光特產協會理事長王建順、天津工業大學講師徐偉軒在內的兩岸專家學者展開交流，重點探討金門縣選情態勢、疫情大爆發之下對金門縣選情的影響、金門縣選民關注的經濟社會民生議題等方面內容。

陳志龍提出，表面來看，今年金門縣長的選舉情勢與四年之前很像，但不一樣的是，近年來因為疫情的關係，金門整體經濟增長呈現停滯狀態，隨著「小三通」的停運，觀光人數也大大減少，經濟效益也受到了極大的衝擊。金門民眾熱切盼望「小三通」的重新開通，如果能在年底選舉前促成「小三通」的再次通航，將成為楊鎮浯的加分項。此次金門三個選區的縣議員選舉競爭也會非常激烈，議員選舉相對來說與疫情關聯不大，主要在於候選人平常的選民服務情況及在地人際關係。

吳伯揚表示，在地方選舉中，縣長和縣議員的選舉對於選情的發展影響最為直接，此外，鎮長的選情也是間接左右縣長選舉的關鍵因素。在疫情初期，金門縣的表現堪稱世界級的模範生，楊鎮浯在保持金門零確診的情況下，對疫情和經濟做出了比較嚴謹穩健的平衡調控，也得到了在地常住居民的認可。金門有其獨特的經濟承載力，因處在兩岸的最前沿，也為金門的發展帶來了無限的可能性。兩岸應善用金門在兩岸間的重要角色，以及金門民眾的政治認同和親緣屬性，令其更加嚮往和平穩定的兩岸交流。

王建順認為，在疫情之下，本次的「九合一選舉」民眾更為關心的是誰當選後能以金門百姓的利益為先，通過招商引資等方式提高當地的經濟效益。民進黨未必會甘心退出在金門當地的經營，事實上，在民進黨及網軍的極其擅長的帶風向操作下，當地的年輕一代「親綠一族」也在慢慢浮現和培養當中。與民進黨相比，國民黨對於年輕人的培養顯然不夠，在地方，國民黨的中生代和新生代很難有出頭之日。

徐偉軒指出，在金門的選舉中鮮有藍綠對決，在一向被稱為深藍鐵票區的金門，民進黨的支持度比較低，但這只是目前為止的情況，一旦民進黨長期「執政」，當然不可能完全放棄金門。事實上，民進黨並沒有放棄對於金門的開墾，近年來民進黨派駐不分區立委來到金門設立服務處，通過民生、社會議題等與在地年輕人合作舉辦活動進行價值觀的宣導，其所帶來的影響會在未來愈發顯現。因此在未來的選戰中，既要有對於應對綠營迎合年輕人新觀念的思考，又要考慮金門在地派系以及地方宗親的特殊民情。【羅鼎鈞/中國海峽研究院（香港）秘書長】