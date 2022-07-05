經濟部日前宣布自7月1日起調漲電價，其中用電大戶更調升15％，這一波源自國際能源價格上揚的通膨壓力，政府原擬以凍漲公共費率來穩住物價，但隨著電價調漲，這道對抗通膨的塞上長城已被攻破，如何避免通膨預期在社會急速擴散，應是接下來最重要的工作。

消費者物價三百六十多項裡，屬於政府能決定的公共費率有三十餘項，如自來水、家庭用電、天然氣、汽油、郵資、網際網路等通訊費，再如火車、捷運及客運等票價、學雜費、營養午餐等等，這些項目的權重合計18％，當這些項目漲一成，便會使得通膨率提高1.8個百分點，若漲個兩、三成，通膨率將扶搖直上，若令其不漲，非僅有穩定物價的作用，更可消除通膨預期。

然而，政府能穩得住這些費率嗎？短期或許可以，長期就很難了，因為這些公用事業自己也有成本的壓力，1973年第一次能源危機拉開序幕之際，行政院於7月公布「11項穩定物價措施」要求公用事業費率不加價，以減少對國內物價的衝擊，起初幾個月成效不錯，但隨著國際原油、大宗物資連月飆漲，公用事業費率不加價的政策無力再守，遂於次年元月通盤調整公用事業費率，這一調整使得通膨幾近失控，這一年台灣的通膨率升至47.4％，今日3％的通膨率與其相比，簡直是小巫見大巫。

不幸的是，二次石油危機於1979年又捲土重來，政府於初期同樣採取穩定物價措施，然而國際油價連月上揚，發電成本持續高漲，政府在不得已的情況下，於8月1日調漲電價29.5％，此外，石化基本原料也調升一成，鐵路、公路免費票全數取消，是時通膨壓力已山雨欲來，到了年底耶誕節這一天，經濟部送給全民的耶誕禮物是次年元旦油品調漲38％，電價調漲18％，在油、電雙漲下，鐵公路票價及航空貨運費率也相繼調升，雖然政府再三保證不會有通膨，但隨著公共費率陸續的調漲，預期心理一發不可收拾，通膨率遂於1980年下半年升破20％。

半個世紀以來，政府一直想透過公共費率的凍漲來紓解通膨壓力，有時成功，有時失敗，其關鍵在於國際能源價格的上揚究竟是短期或長期，若是短期，政府凍漲一下，自可收穩定物價之功，然而能源價格一旦長期走高，回降無望，則這些公用事業也是泥菩薩過江，自身難保，以公共費率做為對抗通膨的塞上長城，短期或可為之，長期終將失守。

事實上，與兩次石油危機相比，這次的情況算是溫和的，主要原因還是在於1990年以來自由貿易、全球化的生產，讓民生所需不虞匱乏，由於供給充裕，因此即或如今美、歐物價再怎麼漲，也遠不及兩次石油危機年代動輒兩位數的通膨率。雖然如此，我們仍應提防1974年、1980年油、電價格調漲後，社會上所衍生的通膨預期心理，通膨雖是個價格現象，更是心理現象，歷來通膨之所以弄到難以收拾的地步，全是心理因素使然，而心理的恐慌則來自於物資的缺乏，若能使各類民生物資不虞匱乏，預期心理自可消失於無形，如何充裕物資自是重中之重。

另外，從兩次石油危機我們也會發現，油、電雖是三十多項公共費率裡的兩項，但是這兩項有很強的產業關聯效果，不論是1974年或1980年，油、電調漲之後，鐵公路票價，航空運輸費率不久也會跟進，這第二波的公共費率調漲，往往比油、電調漲更容易牽動社會預期心理，因此，在7月1日電價調高之後，宜審慎處理其餘的公共費率，短期內不要在電價這個戰場之外另闢新戰場，否則長城失守，繼之以黃河潰堤，將使情況失控，如此而欲求物價穩定，不可得也。

諾貝爾經濟學獎得主傅利曼說：「通膨總是貨幣現象」，事實上，通膨更是心理現象，在如今全球化供給充裕的年代，通膨原已是一座熄滅的火山，不過，如果執政當局忽略社會心理，繼調漲電價之後又接連調升其餘公共費率，則人們對通膨的恐慌心理又將被挑起，如此則這座已沉睡四十多年的通膨火山，是有可能再次復活，擾亂人間的。