「兩個大局」背景下的香港，受國際局勢、區域競爭、世紀疫情等因素衝擊，面臨發展可持續性等問題。鞏固提升香港競爭優勢，主體責任在於香港自身。同時，中央也會給予大力支持，使香港積極對接國家戰略，並和世界開展更廣泛、更緊密的交流合作。中國國家主席習近平7月1日的重要講話，特別提出希望香港「不斷增強發展動能」，為香港在新時期鞏固提升競爭優勢指明了方向。

首先，國家戰略的功能板塊預設，是香港可持續發展的動力之源。

香港與中國內地異質的制度架構、不同的法律體系、多元的文化背景、密切的國際聯繫，決定了新時期香港對國家發展大局仍具有特殊地位和獨特優勢。若干國家重大戰略，都為香港預設了功能板塊。例如，「十四五」規劃綱要提出要鞏固「三中心一樞紐」的傳統優勢，培育國際創新科技中心、國際仲裁中心等新興優勢；《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出三地攜手建設國際科技創新中心，為港澳提供了創科轉型的機遇。此外，今年起正式生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)有累積原產地規則等制度紅利，利好高端製造，香港可爭取早日加入。

其次，香港需要與時俱進調整自身發展重點，可分為以下幾個方向：

一、傳統的國際金融中心是香港發展的根基，也是參與國際競爭的核心競爭力。但目前香港在債券、貨幣、黃金、大宗物資、虛擬資產等方面不夠發達，股票市場的再次募資、定向發行等不夠活躍。下一步的重點，應豐富金融業態、創新發展模式。例如，可增強香港市場對中國內地「新經濟」發展的支持；在香港設立「一帶一路」國際板，為「一帶一路」沿線項目上市融資、風險管理和資本退出暢通渠道。

二、國際創科中心建設是支撐香港未來繁榮穩定的保障，更是香港提升競爭優勢的主戰場。下一步的重點，是以建設北部都會區為切入口，推進自身科研成果與中國內地產業鏈條的深度融合。例如，可主動吸引中國內地企業「過河」在香港設立研發總部，協助香港建立「官產學研」轉化體系；積極引進世界創新龍頭企業在港集聚，在國外重要創新節點城市和區域設點開展離岸創新；佈局幾個創科發展與高端製造業相結合的旗艦項目，在需加快進度(例如基建施工、勞動力招募等)的領域，引入中國內地資源進行建設。

三、全球高素質的國際型、複合型、專業型人才是香港的寶貴資源，高效便捷的專業服務是其國際競爭力的重要體現。下一步的重點，是要推動專業服務與內地產業深度對接，使內地實體經濟與香港專業服務相互成就、共同成長。例如，可支持中國內地企業優先採用香港的會計、設計等專業服務，鼓勵中國內地企業與香港的專業服務機構共同「走出去」；促進中國內地和香港加強數字治理合作，推動形成數字貿易規則的中國方案。

四、香港是享譽世界的大都會，也是東西方文化交流薈萃之地，與西方基督教傳統中以新教文化為代表的發達國家有緊密聯繫。下一步的重點，是要擴大交流合作對象，不僅要與發達國家合作，也要與發展中國家特別是「一帶一路」沿線國家合作；不僅要有經貿合作，也要有社會文化等領域的合作。

五、考慮到中國內地航運功能的提升和貿易通道的建設，香港的國際航運、貿易中心會發生業態變化。國際航運中心將從傳統業務向航運服務等高附加值環節延伸，國際貿易中心會從貨物貿易向以數字貿易為代表的服務貿易轉型。

最後，香港需及時調整產業結構，適度發展具有科創基礎的高附加值製造業。

香港產業結構的嚴重失衡，導致了就業結構失衡。長期佔地區生產總值60%以上的四大產業，吸納香港勞動力的能力有限。而製造業，尤其是中小型製造業企業，能為市民提供大量就業機會。高附加值製造業更是能為青年人提供較為體面的工作和向上流動的機會。

在市場端，高附加值製造業將為科研成果轉化提供動力，有助於維持上游基礎研究的活躍度，吸引和挽留國際化科研人才，也能在國際局勢變化、外部形勢對本土高度國際化的服務業產生衝擊時，讓香港保持穩定的發展動力。就此而言，香港應盡快申請加入RCEP，運用RCEP的「40%增加值」規則發展高附加值製造業；加快啟動升級版《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)協商，提供更多有利於在北部都會區發展高技術製造業的條款。

新時期香港的產業結構調整，應理解為發展佔地面積小、附加值高、靈活性強、效率高的大都市製造業，聚焦在生物科學、人工智能等具有基礎科研優勢的高科技產業，側重產業鏈前端的研發、概念測試、中試、原型製造環節，與大灣區內地城市的規模化生產形成錯位。同時，香港可積極發展「工業5.0」，幫助中央試點智能製造技術如何以人為本、如何與社會更好融合，這會為香港「可持續發展」提供新路徑。（作者為中國國際經濟交流中心區域和產業規劃部部長）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※