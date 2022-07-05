天底下有這樣做生意的嗎？自己所賣的東西被別人挑出毛病，被指責說有蟲子、有農藥，對方不想買，自知理虧的店家就應該好好檢討、向客人道歉，哪還敢反過來指著對方罵：｢不買拉倒，我還不想賣給你勒！｣

有這樣的人嗎？有！咱們農糧署主委在芒果連遭退貨之際竟然說｢你不要，我就不賣了！｣

癩蝦蟆打哈欠，好大口氣！嚇唬誰啊？對岸老共非要買你產品不可嗎？對岸查到芒果有問題，農委會主委陳吉仲說，難道台灣芒果會「確診」嗎？不關外交部的事，但部長也隨即插上一句「他們到底是在哪找到芒果的鼻孔戳進去做PCR？」

綠營外交部長似乎很喜歡拿鼻子做文章，上次陳唐山指新加坡是鼻屎大的國家；這次吳釗燮更自以為幽默，補上一句更加不倫不類的說法。是啊！你嘴巴爽快了，農民呢？他們還要不要過活？政府非但沒有幫到忙，反而把事件愈弄愈大，石斑魚仍然賣不出去、芒果依然沒人要。不過這些當官的並不怕，只要政治方向對了，愛怎麼說都可以，搞不好層峰一高興，加官晉爵肯定是少不了的。

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