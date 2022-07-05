基隆昨天（7/4）新增246例新冠肺炎個案，僅高於嘉義市213例，基隆市長林右昌解讀「相信台灣已經快要走到疫情黑暗期的盡頭，已經隱隱可見曙光。」

甚麼時候，主修都市計畫的林右昌搖身一變成了公衛專家、疫情專家？基隆市確診率全台最高，林右昌憑甚麼膽敢代表全台灣說甚麼快要走到疫情黑暗期的盡頭？ 6月21日那天，基隆新增確診患者589例，林右昌洋洋得意地說了大話:「基隆最早走出疫情」，走了半個月，基隆還沒走出疫情；如今，居然能預判台灣的疫情走向？

莫非，林右昌接任交通部長的傳聞不實，他的連番演出，是要為接任陳時中的寶座而暖身？

說實在的，防疫指揮中心每日的功課就是五個漢子排排坐，照本宣科確診數字和死亡數字，那麼，林右昌的口齒或許還勝過陳時中呢！只是不知道，林右昌喝紅酒嗨歌的功夫，是不是也高人一等？

民進黨的防疫政策和行動，萬事都可推給病毒和它們源源不斷的變種，至於快篩劑貴森森、PCR能量不足、疫苗缺缺，可推給中國搞怪作梗，也可責怪廠商做虛弄假。遇上確診致死者太多，引發反彈，還可推給地方政府、消防隊和衛生局。倒是交通這玩意兒，出事肇禍，很難賴，歷屆交通部長也都沒甚麼好下場。像林佳龍，被迫勇於負責，卸下交通部長迄今，想選個台北市、新北市，黨都不正眼瞧他一眼。看在林右昌眼裡，哪裡還敢接掌交通部？

交通安全，人命關天，千萬別讓門外漢林右昌接了交通部！話又說回來，民進黨千挑萬選的部長，除了根歪苗綠，又有哪一個是專業的？

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