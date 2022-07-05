國民法官新制度明年即將上路，符合資格的國民即可能被抽中擔任國民法官參與審判；近日報載卻傳出桃園一名101歲的婦人，因重度失智入住安養機構，卻三度收到當國民法官通知。桃園地院表示，候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官職務顯有困者，得依法辭任國民法官、備位國民法官職務；但依現行法律規定，需待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」後，三次名冊作成程序才能依法辭任，仍強調程序依法「並無違誤」。

本件家屬在接到第一次當國民民法官通知時，即已陳報法院顯已不能勝任事實，法院卻執著於非走完三次程序不能罷休，這不是恐龍式不食人間煙火之思維?此種情形倘發生在一般行政機官早就被鬧翻天，司法機關似秉著依法定程序有據淡定而泰然處之? 依照《國民法官法》規定年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格；但同法第16條提到民眾如符合拒絕參與審判的事由，依法有不參與審判的權利。

我們的司法行政態度可以如此傲慢不彰，如何落實對民眾司法改革之期待，難道法院之作業程序是全部用電腦作業，而無專人作情事判斷?人瑞且住安養機構失能被通知當國民法官，家屬已書面表明無法到場，此種一般常識連孩提之童都可以認知不妥，法院卻非貫徹走完司法程序不可? 法院難道不知一般人若接到機關文書無不誠惶誠恐，文書通常尚附記不依規定辦理之罰則。

司法改革絕非僅止於「審判制度」，「司法行政」更是重要環節，優質的司法行政可以讓司法改革展現曙光提昇裁判品質，更有助於民眾對司法樹立良好印象；諸多司法行政事項，係完全可以比照一般行政機關，要求提昇服務效能而且立竿見影。

過去，司法院耗資鉅大力宣導國民法官新制，其制度成效尚受到各方質疑，本此國民法官事件出了大烏龍未演先轟動；司法院應痛定思痛，大刀闊斧策勵司法行政體系之改革。（作者為世新大學法律系兼任副教授）

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