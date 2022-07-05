自蔡政府完全執政以來，不僅「雙標黨」和「大內宣」耍得人盡皆知，「打假訊息」和「反認知作戰」更是無所不用其極，但即使現在台灣媒體環境已綠化徹底，卻總在網路領域讓其無法順心遂意，甚至還常常踢到鐵板。而從今年下半年到後年初，台灣將連續進行地方縣市九合一、總統與國會兩項大選，隨著網路在選戰中的角色與影響力愈形重要，此時推出《數位中介服務法》的立法，正寓意著民進黨即將對網路世界狠下重手，完成控管資訊流通、箝制言論自由的最後也是最關鍵的一塊拼圖。

荒謬第18條 民主倒退嚕

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，一口氣將納管5大類包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型社群與影音平台，立即引發輿論與在野黨高度質疑，「網路戒嚴」、「綠色恐怖升級版」的批判聲浪四起。

隨著網路科技應用的蓬勃發展，世界各國的網路亂象層出不窮，因此參考先進國家的立法規範，的確有其必要，所以NCC才會說，既然這是一個公共空間，數位平台就要負責扮演好守門人的角色。話雖然說得冠冕堂皇，但深究其實，從時機、內容、主管機關來檢視，輿論的質疑都非空穴來風，而且有憑有據。

從時機上來看，政府放任物價、通膨、防疫等重大民生問題發展，卻在選前以「促進通訊傳播自由流通、保障數位基本人權」為由急著制定該法，其中又有頗多明顯管控資訊與言論自由的爭議設計，可謂「司馬昭之心」昭然若揭。NCC搶在草案出爐前緊急更名，想淡化這就是去年曾推出、卻因爭議過大而撤回的《數位通訊傳播服務法》改版而來；新法表面上雖聚焦數位中介服務者，但卻對政府的網路管理擴權，對平台業者及使用者課以司法懲處責任，更賦予怪異的「專責機構」莫大權力，無異是比《數通法》借屍還魂還可怕的箝制言論新法。

就內容上而論，最荒謬的在草案第18條，居然規定在法院裁定之前，只要行政單位認為有必要，政府就可以要求平台移除，或「暫時加註警示」處分，如果平台不做的話，後面還有按次處罰，一直罰到業者配合做為止，這無疑將造成平台業者的寒蟬效應。影響所及，所有涉及政府弊端、施政缺失等揭弊言行，今後勢必因恐懼顧忌而大幅隱匿，民主社會的肅貪自清功能亦將淪喪。荒謬的是，草案雖打著「維護數位人權」的口號，做的卻是打壓人權、擴大行政權的勾當，豈非民主倒退嚕？

成立法人 合法養網軍

NCC加碼要成立的財團法人，更讓外界認為是合法化豢養網軍的專職單位。從草案中來看，這將是個規避立法院監督，執行審查言論內容的黑箱作業，可以剷除異己、不受約制，完全聽命於NCC的「東廠中的內廠」。以現在網軍的恐怖囂張，今後竟還能被NCC合法豢養，再加上一個NCC內廠詮釋、管控「非法」的挑戰言論，這已不是所謂成立「網路真理部」所能形容，而是政府試圖將NCC擴大餵養成一隻貫穿人民腦子與肉體的超級異形！

說白了，本法的主管機關還是NCC，但NCC這幾年的東廠嘴臉行徑，對民進黨政府與綠營各種混淆視聽的爭議不聞不問，只拿監督當權者的新聞頻道開刀，先是處心積慮、蠻橫關掉中天新聞台，又為出包不斷的華視新聞資訊台護短卡頻，還為政商關係雄厚、爭議頻傳的鏡電視護航上架，現在又把魔爪從廣電媒體伸向網路。這樣一個已被社會看穿手腳、遭到全民唾棄鄙夷的NCC，還有什麼資格與公信力去管網路？

NCC如此踐踏媒體專業與實務、甘當忠犬為政黨服務，雖然已經將電視媒體「一統天下綠油油」，但眼看網路力量的無與倫比，總想著將控制力也能深入於此。表面上看，NCC若能再去除網路上不安分的聲音，對綠營永續執政豈不更保險？然而網路世界的變數絕對更為複雜，蔡政府此舉極可能是捅馬蜂窩。

這會不會是民進黨因此激起新世代反彈、反感甚至反對的拐點，固然尚待觀察，但很快就會出現的選舉熱潮，將會檢驗NCC是管控了網路，還是愚蠢地被網路狂潮所吞噬。爛到極點的NCC不知收斂卻反而更坐大擴權，也將敲醒民意審判威權政府的警鐘！