代表民進黨參選桃園市長的新竹市長林智堅，風波不斷。「落跑」的爭議還未停歇，論文涉嫌抄襲又鬧得沸沸揚揚，而且還一次爆出2件，出包之大前無古人。更別提為參選桃園市長準備已久的前民進黨立委鄭寶清，至今仍忿忿不平，甚至表示不惜參選到底。這個民進黨茶壺裡的風暴還不知何時可以平息。

林智堅在中華大學的碩士論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，與竹科管理局委託研究計畫《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度》的期末報告書，有多處相同，引發抄襲爭議。林智堅的指導教授賀力行透過書面發表聲明指出，林智堅有參與研究討論、分析等，因此在碩士論文中使用相關內容屬合情合理。但林的論文內容從題目、研究方法、文獻到引用的調查等都與竹科報告相似甚至相同，連錯字都一樣，也未免太神奇了。

此外，林智堅台大國發所的論文被發現與另一名碩士生余正煌的論文多處相同，林智堅的指導教授、國安局長陳明通表示，是余參考、使用了林的論文資料，而不是林抄襲。余正煌較林智堅早畢業、論文也先出版，為什麼兩人論文有多處雷同，卻是先畢業的人抄襲後畢業的人，陳明通的邏輯真是令人費解。

其實2位指導教授替林智堅辯護的說法非常勉強，根本無法通過正常人的腦子。林智堅的論文有沒有涉嫌抄襲，教育部表示，學校應在接獲檢舉收件之次日起4個月內完成查處，算算時間大約就是九合一大選投票的時候了。如果屆時核實了抄襲，不只林智堅丟人，恐怕還會拖累民進黨的選情。