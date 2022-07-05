美國總統拜登主導「七國集團（G7）」與「北大西洋公約組織（NATO）」高峰會議後，意氣風發返回華府，馬上面對的卻是低迷的民調及層出不窮的內部問題，外交成績無法拉抬國內政治聲勢，凸顯拜登政府以「實力地位」為基礎，「投資、結盟、對抗」為主軸的中國政策及整體對外關係，因內、外挑戰相互牽制而陷入兩難。

美國人更關心經濟

俄羅斯入侵烏克蘭挽救了美國的影響力與地位，在危機時刻，世界還是需要美國的領導；烏克蘭戰爭催化了冷戰結束以來，罕見的跨大西洋共識與凝聚力；拜登個人更是撿到槍，G7及NATO峰會獲致重大外交成果，創造了他扭轉政治頹勢的黃金機會。

NATO峰會通過「2022年戰略概念」首度確認「中國對歐洲大西洋安全構成系統性挑戰」，美國一石二鳥，不但加強譴責、制裁俄羅斯侵略，增援烏克蘭防禦力量，以及全面擴大NATO軍備與部署；也達到了建構跨越歐亞「反中聯盟網絡」的終極目標。

拜登的躊躇自滿並不保證承諾與目標必然能夠落實。除了烏克蘭戰爭前途未卜，另一個重大變數就是美國與NATO都存在嚴重的內部問題。根據路透與CNN的民調，拜登的支持率仍徘徊在38%、39%，不認同者則高達57%，觀察家分析，在11月的期中選舉中，民主黨至少會失去參、眾兩院中一院的多數，若孤立主義捲土重來，必然衝擊美國的國際地位與影響力。

路透民調也顯示，在12項美國民眾最關心事務中，經濟以28%高居首位，其次是犯罪的10%，戰爭/衝突則以2%墊底，換而言之，美國人最憂慮的是屢創新高的通貨膨漲，飆漲的油價、物價，而這些又與烏克蘭戰爭有密切的關連，美國對中國的貿易戰也助長了消費品價格節節高升，但以拜登政府強硬的反俄、反中思維，不會放棄利用烏克蘭戰爭屈服俄羅斯的機會，美國外交政策沒有任何彈性空間。

對台保有戰略耐心

美中全方位戰略競爭的設計也陷於相同迷思中，拜登一上任就宣示要以實力地位對抗中國，國務卿布林肯在闡釋美國對華政策時提出「投資、聯盟、競爭」策略，換而言之，美國最優先的政策應是厚植國力，聯合民主盟邦與夥伴共同圍堵中國擴張，突如其來的烏克蘭戰爭及美國全面制裁，加劇全球性通膨、能源與糧食危機、也打破了拜登政府的戰略構想與布局。但拜登拒絕調整中國政策，甚至利用烏克蘭危機在NATO峰會形塑共同一致的反中立場，不惜同時挑起中、俄兩條戰線。

美中上個月舉行國防部長、高層外交系列對話後，正積極安排兩國元首在本月進行視訊對話，雙方似有緩和對立的跡象，世界各國也寄望中國施壓，抑制俄的侵略行動，但拜登在G7與NATO峰會又傳達矛盾的訊息，如美中「戰略互信」消耗殆盡，不但美中關係難以改善，反而將加速形成兩大集團間的新冷戰。

大陸也因烏克蘭危機承受沉重的國際壓力，加上美中在台灣問題上劍拔弩張，雙方關係將持續處於高度緊張局面。但基本上，大陸仍然主張「和平共存」，以及「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，對於NATO新版戰略概念，主要由駐歐盟使團層級回應反駁，似無意激化雙方對立。

著名漢學家黎友安最近在《外交事務》撰文指出，中共領導人習近平並非不想統一台灣，而是對台灣保有「戰略耐心」。混沌的世局，難有立竿見影解決途徑，若美中能保持戰略定力、戰略耐心，至少可以維持現狀，避免局部性衝突升高成全球性危機。