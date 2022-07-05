國民黨主席朱立倫突襲徵召張善政角逐桃園市長，有意參選的台北市議員羅智強大表不滿；桃園縣議長邱奕勝、立委呂玉玲也炸了鍋，餘波盪漾。不料，這回，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，又開罪議長鍾東錦，連國民黨籍的全國正副議長聯誼會總會長、新北議長蔣根煌也率隊聲援鍾東錦。國民黨內鬨連連，黨外批評聲浪高漲，朱立倫的領導備受考驗。

無獨有偶。民進黨縣市長提名也遇上「雙北障礙」，陳時中、陳建仁、林佳龍、羅致政，究竟誰來領軍作戰雙北，迄今舉棋不定。黨內派系明爭暗搶，黨外媒體各擁其主，真假民調滿天飛，卻遲遲不見黨中央拍板落槌。民進黨此番提名策略徹底推翻了過往倚重的初選制度，甚至連黨內民調、全民調也都省了，雙北以外各縣市的提名名單充分顯示黨主席蔡英文的「個人意志」（或許應該說是「英派」的利益）貫穿其中；但也因強奪豪取，遭到其他派系逆襲，以致雙北提名膠著。

國、民兩黨的提名風波，看似有別，其實都凸顯了台式政黨制度的宿命。

2014年的馬王鬥爭與九合一選舉大敗，再加上2016年的換柱風波，國民黨已無具備全國性領袖魅力的領導人。2018年韓國瑜旋風，曇花一現，黨內諸侯紛紛以為「彼可取而代之」，扯旗問鼎大位，結果，2020總統及立委選舉遭致慘敗。客觀情勢如此，國民黨不思改造黨的結構和提名制度，本就缺乏領袖魅力的朱立倫東施效顰，欲以個人喜好與意志決定提名名單，掌控資源的地方派系小頭頭誰能服氣？

有媒體評論朱立倫的提名過程是「朱家天下，傅崐萁家黨」。其實，孤坐台北八德路黨部的朱立倫，哪裡來的天下？既不是執政黨，何來天下？沒有天下，手上哪裡有資源可以分配給那些嗷嗷待哺、虎視眈眈的縣市長候選人？又哪裡有資源可以和各方諸侯談利益交換？

民進黨就大不一樣了。儘管蔡英文的假博士爭議未了，公開場合講話被譏為讀稿機，毫無領袖魅力；不過，總統兼黨主席，手握全國資源，輔以媒體網軍威嚇，恩惠出於她手，懲教也出於她手，提名過程貫徹個人旨意，毫無滯礙。若不是「勝者全拿」的心態作祟，雙北人選早可確定。

蔡英文可以貫徹個人意志，朱立倫則否，關鍵在於手中有無掌握資源；而資源的有無，就決定了選舉的公平與否。

台灣民主化以來，各政黨的提名制度一變再變，從初選到黨內民調，再到全民調，最後又變成派系協調、民調、黨中央選對會，混合定之。說穿了，就是便宜行事，回歸中央，定於一人，以便運用資源進行政黨對決。

由選舉角度觀之，民主轉型後的台灣各政黨仍然停滯在人治階段，執政黨若敢於公器私用，強奪豪取，則可延續政黨生命；至於在野政黨，若不能適時翻身，怕是難脫「一人興黨，一人毀黨」的宿命呢！（作者為資深媒體人）