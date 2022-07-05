蔡政府推動2030雙語國家政策，要求各大學全力推動雙語教學，甚至連中文系都必須開出全英語授課的徵才條件。由於以往的中文系師資大多延攬本土博士，他們在學術養成期間本來就很少有雙語環境，現在蔡政府的教育部竟然要推出這樣的新政策，許多中文系的研究生都叫苦連天，有些人想要一面讀博士，一面進修外語，有些人乾脆改變自己的生涯規畫，不想在學術界求發展了。

任何人都不難看出，這是「自我殖民」的蔡政府推動整體「文化買辦」政策的一部分，是幾個完全不懂教育的「專家」想出來的怪點子，除了「政治正確」之外，毫無道理可言。為什麼呢？

稍微有點社會心理學常識的人都知道：任何一種嚴謹的學術知識，如果沒有翻譯成本國文字，它就不可能進入本國的學術社群，本國學者也很難拿它來作為學術論辯之用。教育部要推動雙語教學政策，對於理工科的教師其實不是大問題，因為外國教科書都會提供套裝軟體，本國教師只要會英文，依靠外國出版商提供的PPT，「照本宣科」，也不會離譜太遠。

但是對於社會科學領域而言，問題就來了。因為外國教科書絕不可能為華人社會開發一套教材。本土社會科學的教師如果也效法理工科教師，「依樣畫葫蘆」，這難道不是在發揚「自我殖民」式的「買辦文化」嗎？

比方說，我們的教育部長號稱教育專家，他能不能先在電視上先示範「雙語教學」，用英文分析當前台灣面對的教育問題？蔡英文號稱是英國倫敦大學政經學院的博士，她能不能不用「讀稿機」，公開跟社會大眾解釋一下她博士論文的內容？

至於要求中文系教授「全英語授課」，這種政策除了說明蔡政府目前想要推動全面「去中國化」之外，根本毫無道理可言。如眾所知，中國文字是一種象形文字，跟西方的拼音文字有本質上的差異，許多中文在英文裡根本找不到對應的詞彙。蔡政府要求中文系教師「全英語教學」，這難道不是存心找麻煩嗎？

舉例言之，在中國文化裡，《易經》是諸經之首。由《易經》衍生而出的傳統中國文化又是出奇的豐富。由於中國大陸崛起已經成為不可阻擋之勢，西方學術界又興起了「中國熱」，他們跑到台灣來唸研究所，第一件事就是學中文。蔡政府想要推動「去中國化」，起碼也得做個調查：西方的漢學家有哪一個人有本事用英語教《易經》？如果連蔡政府「仰望」的漢學大師都做不到，蔡政府卻要求本土博士做，這難道不是「強人所難」，認為自己人比較好欺負嗎？

老子說：「知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強」。蔡英文對於自己「親美反中」的政策固然是「喜不自勝」，這樣的政策能不能「勝人」，是否「有力」，大家都心裡有數。如今蔡政府又得意忘形，想把這樣的政策推廣到中文學界，這個行動很明顯的是既無「知人之智」，又欠「自知之明」。面對如此荒謬的政策，中文學界能夠再保持緘默嗎？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）