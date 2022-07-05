2016年蔡政府宣告將推動「非核家園」政策，同時做出「十年內電價不會大漲」的承諾。2022年6月27日經濟部宣布調升電價，高壓與特高壓用戶漲15%，平均漲幅8.4%。這樣的漲幅算不算「大漲」，個人心中一把尺。但我深信這樣的漲幅將不足以填補台電與中油的虧損。台電官網公布的發電成本，並沒有誠實反應實際的狀況。國內天然氣發電的燃料是中油提供，政府不准中油完全反映國際市場價格，台電燃氣發電成本當然是個被政策扭曲的數字。媒體5月18日的報導，中油董事長「李順欽指出，到今年4月底為止，因為『油氣凍漲』，中油已吸收的虧損金額接近836億元，其中天然氣吸收了705億元…」，這已經是中油半個資本額。如果政府沒有箝制中油天然氣的價格，真實發電成本的飆升將更為驚人。

新加坡媒體一個譏笑台灣政治現況的漫畫；問「台灣為何政治騙子那麼多」，答「因為那裡傻子多的不夠用」。當蔡英文說十年電價不大漲時，但凡對能源價格稍有認知的人，都口誅筆伐的說不可能。其實這也不要什麼大智慧就知道她在騙人，騙選票。簡單的數據，一目了然；依台電官網的數字，110年前5個月購自民營再生能源發電成本(水、風、與光)平均為每度4.56元，同時期核能發電成本每度1.47元，不算核四廠的發電量，如果三座核電廠都能完成執照更新，一年可發電400億度，發電成本差異就是1236億，你能說這不是非核的代價。再生能源與核能發電的發電成本與國際化石能源價格的影響較小，這樣的發電成本差異是常態存在的。

在此重申，吾等支持核能發電的人，也同樣百分百支持發展再生能源。但我們要強調的是，如果沒有核能，那即使再生能源發電可用，80%的發電還是得依賴化石燃料。而就像現在的狀況，國際化石燃料價格大幅飆升，台灣電力系統的平均發電成本會受到極大衝擊。110年台電年均發電成本，燃煤、燃氣、與核能發電成本分別為每度1.57元、1.92元與1.39元。111年4月，三種發電方式的月均成本分別為每度4.13元、2.94元與1.42元。相比之下，核能發電成本穩定，並未受到國際能源價格波動的影響。如果政府誠心接受「以核養綠」公投的結果，積極推動核電廠執照更新與核四商轉，我們手上會有更多的籌碼因應此次國際化石燃料飆漲的危機。

有了這次經驗，民進黨政府還是不願意承認錯誤與面對現實。在宣布電價調漲後，網頁上出現一個哏圖，顯示美國、英國與德國都有核能電，但電價調整幅度在16.5%與56.2%間。1450要傳遞的訊息是「使用核能不能避免電價的調整，所以非核家園政策不該是此次電價調整的原因」。好玩的是，同樣一張圖也顯示澳洲電價調整 189%，澳洲出產鈾礦，但沒有核電廠！我想說的是，如果英美德沒有任何核能，電價漲幅會不會更高呢！如果過去數年，我們沒有推動非核家園，現在中油與台電的虧損是不是可以少很多、國內通膨的壓力會小些，台灣製造業的競爭力會強些！

許多對國內能源供應有認知的人，過去十幾年聲嘶力竭的呼籲，「非核家園」政策將讓台灣面臨重大電價與缺電的風險。筆者數年前一篇文章的兩段論述：「核能發電燃料鈾的採購成本占總發電成本比例低，故其發電成本穩定，核電廠一旦興建完成，其發電成本較不易受到國際能源價格波動的影響。適當的使用核能發電能降低國際能源價格波動對經濟發展所帶來的風險」。「是否使用核能發電是一項風險的選擇，有人不願意接受發生機率極低之核電廠嚴重事故，放射性物質外釋之輻射傷害的風險，卻要別人接受不使用核能發電之經濟窒息風險。這不是要錢或要命的選擇，而是缺乏核能的台灣，是不是能夠發展與生存的問題！在經濟窒息過程中，受害最大的將是廣大中產階級與弱勢族群。」

這次烏俄戰爭導致國際化石燃料價格飆升，就是前述兩個論點的實證。台灣有足夠經驗，安全的使用核能，四座核電廠經過法規管制單位安全驗證後，都能為台灣經濟做出貢獻。亡羊補牢，時猶未晚；趁還來得及，執政者要有修正錯誤能源政策的勇氣與能力。（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※