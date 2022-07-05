中國第3艘航母福建艦6月17日下水，之後將進行舾裝、系泊試驗和航行試驗，預計2025年服役。該艦採電磁彈射技術，在常規動力條件下，以全新綜合電力系統（中壓直流全電力系統）支持全艦運轉，中國宣稱該系統爲船舶動力第三次革命。可以說，福建艦代表中國船舶工業技術的一大突破。

不過，這些創新技術尚需通過一系列試驗和實際運作才算數。目前全球僅有1艘採電磁彈射技術的現役航母美國福特級福特號，2013年下水，2017年服役，至今電磁彈射器、攔阻索、武器升降機、艦載雷達等系統都未盡理想。當然美國的經驗未必發生在中國身上，但是技術本身有其規律與門檻，很難彎道超車。福特號遇到的困難，福建艦恐怕都不能迴避。

航母戰力的關鍵在於艦載機出動架次率（出勤率），它取決於艦上航空保障系統，包括航空管制效率、指揮飛機起飛與回收，以及艦載機再次出動的能力，是一整套精密的作業管理流程。中國第1艘航母遼寧艦2012年交付海軍，迄今實施70次航訓，離開東海與南海的遠航有10次。今年5月遼寧艦在西太平洋演訓，12天內艦載機起降超過300架次，平均每天起降20多架次，以其36架數量來算（24架殲-15與12架直升機），出勤率非常低。艦上航空保障系統對中國是全新課題，沒有同類技術可供參考，只能摸索漸進而無法速成。

中國第2艘航母山東艦服役至今2年多，但出海行動的時間和頻率偏低，不如遼寧艦，可見如何保證航母的穩定使用和常態化部署是一大挑戰。山東艦是首艘國産航母，採全新自主設計，遇到的困難肯定比遼寧艦多。山東艦况且如此，更不用說滿載排水量達8萬多噸、採全新電磁彈射技術的福建艦航母。何況，這3艘航母都是常規動力而不是核動力，需要大型綜合補給艦提供燃料，遠海投射時間和範圍有限，不易做到西方對藍水海軍定義的要求，把海上力量擴展到遠洋及深海地區，具備遠征作戰能力。

然而，按中國海軍的戰略要求，是以「近海防禦、遠海防衛」為主，加快推進近海防禦型向遠海防衛型轉變，提高戰略威懾與反擊，以及海上機動聯合作戰能力。福建艦的出現，為中國海軍從近海向遠海轉型跨出重要的一步，為維護中國海外利益，提升中國在地區安全的話語權和影響力提供實質性力量和手段。

一個合理的判斷是，中國海軍的主要戰略進攻方向是為「一帶一路」（21世紀海上絲綢之路）建設提供安全保障。「一帶一路」是中國統籌國家發展全局、加强對外戰略運籌的一盤大棋，尤其21世紀海上絲綢之路，涉及龐大海外利益，沿線的海上戰略通道更攸關中國經濟和民生命脈。中國走上藍水海軍的意義與作用即在於此。

相比之下，面對島鏈是中國海軍主要戰略防禦方向，也是受美方威脅的最大方向。重在阻滯美國的戰略圍堵和介入台海衝突，而非突破島鏈控制西太平洋，事實上也做不到。今年5月6日至8日，遼寧艦在台灣以東的海空域實兵演練，火箭軍常規飛彈兵力首次參演，說明中國航母戰鬥群在面向島鏈時，需要依托陸基中程反艦彈道飛彈如東風-21D的火力掩護下更顯安全，也證明中國航母在西太平洋的侷限性。

今後中國海軍若沿著21世紀海上絲綢之路向遠海發展的成功機率較高，若想突破島鏈與美國一決勝負恐帶來滅頂之災。（作者為資深媒體人）

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