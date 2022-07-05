7月4日日本防衛省透過日本共同社、讀賣新聞向國際媒體公布，1艘中共海軍護衛艦在尖閣諸島（中共稱釣魚島、我稱釣魚台）附近日本12浬領海外側的毗連區。防衛省認為，中國軍艦可能是在採取監視俄軍艦等某種措施。早前日本防衛省統合幕僚監部於7月2日晚間公布，俄羅斯海軍的驅逐艦、護衛艦和補給艦各1艘，於7月1日沿日本沖繩縣與那國嶼和西表島之間海域北上，進入東海。

日本政府向中共表示嚴重關切並抗議，要求防止類似情況再次發生。中共外交部發言人趙立堅下午對此回應稱，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土」，日方無權說三道四。

首先，俄羅斯3艘艦船，係隸屬於太平洋艦隊所屬。依據日本提供俄羅斯艦船圖片與資料分析，為1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）、20385型守護級護衛艦1艘（337）以及杜布納級補給油船（滿載約1萬噸）。

前2艘作戰艦曾於6月9日與同艦隊之5艘1155型無畏級大型反潛艦1艘（548）、20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）、內德林元帥級導彈跟蹤船1艘（331），繞行日本以東海域南下，6月17日抵近菲律賓海進行模擬對美海軍執行防空與反潛科目訓練。

6月19日後者6艘艦船由菲律賓海北上經宮古海峽進入東海，21日往對馬海峽，23日駛返俄羅斯太平洋駐地符拉迪沃斯托克港（海參崴港）歸建。另1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）、20385型守護級護衛艦1艘（337）未跟隨前者遠洋編隊歸建，可能與23日俄太平洋艦隊艦艇編隊到訪馬尼拉新聞有關。7月1日日方於與那國嶼和西表島之間海域發現俄艦3艘北上，係結束訪問菲律賓外交任務歸建。

其次，依據日本共同社提供中共海軍艦型、圖片等分析，7月4日在釣魚台周邊海域活動的中共護衛艦，係隸屬中共東部戰區海軍駐福建三都澳護衛艦支隊所屬053H3型護衛艦（北約稱「江衛」II級）懷化號/566、排水量2千多噸，防禦介於「近岸」與「近海」，目前數量僅2艘。從本世紀起，近岸防禦艦型已逐漸由056型護衛艦取代；近海防禦艦型已由054A型護衛艦取代。

最後，日方研判中共海軍出現在尖閣諸島係反應俄羅斯艦隊北上，個人認為與中俄近年軍事合作升高、以及俄中軍艦出現的日期判斷個人不以為然。

近年隨著美日主導「印太戰略」以及「亞太事務」、日本與歐洲國家頻密軍事互動，並且日本現任首相岸田文雄與卸任首相安倍晉三，意有所指「台灣有事，就是日本有事」，其實主要是2012年日本將我「釣魚台」國有化後，台灣無力反抗。中共為維護領土主權的完整派遣海警船編隊在「釣魚島」12浬領海外圍常態巡弋，防止日本漁船與保安廳艦艇進入。

然隨著民進黨執政，為討好美日軍事同盟勢力，原本據有「釣魚台」地籍資料的台灣，看似也無心維護主權；加上2021年5月，日本在野黨向國會提交「自衛隊法修正案」，明確規定自衛隊有義務承擔警戒和監視中共海警船的責任。且強調執行任務期間，如果自衛隊隊員的生命遭受威脅，有權使用武器進行自衛。

因此，除了中共東海艦隊從2014年起就有作戰艦在「釣魚島」附近海域進行巡弋外，2018年更有一艘「江衛II型」護衛艦與一艘潛艦在前述海域周邊活動。再者從上個月起，中共海警船陸續與日本海上保安廳艦船在上述海域競逐情事，到近日逐漸升高態勢。

7月4日日方發現「釣魚島」周邊海域活動，有距離前者最近的中共海軍「三都澳」海軍基地所屬作戰艦抵近，相信此舉有支援中共海警船編隊的作用，並向日方示警。相信，中共東部戰區海軍所屬作戰艦於東海近「釣魚島」附近海域的數量，應該會隨著中日雙方海上執法單位船隻的數量增加而提高。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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