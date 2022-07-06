（此文寫於2006年9月倒扁紅衫軍時期。當時我就用范蘭欽這個筆名推崇藍軍。）
台灣今天情形也類似，政府縱容鼓動台獨暴民對倒扁群眾毆辱，人民納稅養的軍警束手無策，最後就只有靠「天使隊」出來保境安民。對，「天使隊」多是黑道，但正因倒扁的群眾多是平和理性的中產階級及婦孺學生，挺身抗暴的「黑道」就看來較突出了。但南部挺扁的群眾，多數是暴力份子，黑道在他們中是「常道」、是他們的生活方式，大家都黑，就不見突出的「黑道」了。北部倒扁的群眾，是屬平和軟弱，自己不能成事，馬英九也不能。那只能揮國旗還被驅趕的陳金珠，最後跳到市政府陽台上一死了事。
結果反倒是跟著一最有名的老暴力分子施明德才能成事，才能風雲起、山河動，這已是弔詭。施的名聲就是在美麗島事件中悍不畏死而建立的。他今天以此名聲號召倒扁，又有必死之心，故民進黨惡人怕死，對施極恨懼也。當年施率暴徒打軍警，而今這批暴徒及其後又在南部打附施的和平群眾，歷史弔詭又一也。這批倒扁民眾是怕流氓，一再說不要暴力，但若台獨暴力不止，拳石加身時，他們是會視抗暴護弱的流氓為天使，為他們獻花打氣的。此心理由倒扁民眾皆認為林正傑揍金恆煒是好事就可證。毛主席有言：「革命不是請客吃飯。」倒扁民眾常喜以甘地的非暴力抗爭為勉，焉不知印度是政治暴力最重的國家，幾位總理都是凶死，炸得肢體橫飛的。
五、最主要的是，賀龍是不是土匪，我不管，也懶得做歷史考證，但我們早已不說「共匪」，匪區已成世界工廠，多少台灣人在那謀利維生，多少人去大陸觀光訪友。大陸已是世界最大金主，那又何必在賀龍是否是土匪一事上糾纏計較呢？
說實在的，要不是大陸的那批土匪之後在保衛中國，保衛國家領土完整，台灣的這批土匪之後早被不認為是中國人的皇民、暴民、流氓給趕下海了。今天大陸開門迎親，不念舊惡，待郝柏村以上賓之禮，相逢一笑泯恩仇，歷盡劫波兄弟在，大陸當局這種態度是正確的，也是人民支持的。連殺人如麻的毛森等都讓返鄉，不再追究當年劫財殺人之怨，這有何不好呢？難道郝等一行人返鄉，忠貞的共產黨軍政人員要追著齊罵「蔣匪下台」，如倒扁群眾追逐阿扁然？
而國民黨人當年劫舉國之財貨逃到台灣省，前後還大殺異己及民眾，雖重立一小康之局，相對於大陸在那時反是自相殘殺的動亂時期，有了一定的道德正當性，但當大陸改變時仍不知國共攜手，共惕圖強，反在故步自封，結果是政權為台獨所奪，國家為台獨所毀，自詡為中國之黨、中國之軍的愛國軍民對此束手無策，甚至還助紂為虐，拿香跟拜，竟也附和台獨反對《反分裂法》，豈不是錯亂至極？如此無能、如此賣國，弄到後來，竟要靠宿敵共產黨來保護中華民國，保衛國家領土完整，國民黨人能不慚愧？
現國家廟堂已毀，機場大門已改名，中正紀念堂眼看就要改祀，台獨已稱台灣國，升台獨旗，以制憲來救扁，領土主權也將背棄，阻此惡流還靠「天使隊」螳臂，最後或仍是靠解放軍、靠賀龍之後來橫刀立馬。而我輩在台的中國人還不慚愧知恥，竟還去老家責罵兄弟是土匪，相逢嘴鼓挑恩仇，此何其愚渾也？
倒扁的現場高掛「禮、義、廉、恥」，此雖在諷扁，但在場的中國人又何能不以此反省？造出扁此惡宦，我們不也有責任？
我當然不是說去大陸就要到「毛主席紀念堂」三跪九叩，感恩懺悔，共產黨也不希望國民黨人這樣做，也看不起這種人，因那是過卑，但郝柏村直斥賀龍為土匪又屬過亢。
面對我中國統一的民族問題，只有正確的歷史認識，才能不卑不亢，如連戰訪大陸之言就符此節，他就敢講要「聯共製獨」，故他能為中國人所激賞，還有最可敬的梁肅戎。
最後再舉一事，溫哈熊回憶錄中提到，張學良被解除幽居後，警備總司令彭孟緝請他吃飯，副司令尹俊在座。尹就直斥張學良為禍國罪人，「西安事變」如何可恨等等。彭婉言岔開，尹還不停。彭不悅，說：「今天我請飯，張是我客人，你說此做何？」斥止之。過幾天，尹在國防部走廊遇見蔣介石，蔣說：「聞你在吃飯時罵張，如此不好，以後不要這樣。」溫就評說，尹俊這種人就想讓蔣知，故在席間斥張表忠，以博聖悅，殊不知蔣張關係不同，歷史恩怨複雜，如此拍馬屁反碰了一鼻子灰。溫甚不值尹。
我舉此段並不是說郝是尹之流，郝柏村能守大節還是我所敬的。我只是說要從歷史是非全面來看問題，才能對事有較公正的評斷，不要弄得恩將仇報，敵我不分，本末倒置，徒給敵人看笑話耳。
我曾如此賦詩評郝：
力挽狂瀾雖無功，非戰之罪人皆諒；
退隱山林學陽明，中華正氣存柏村。
【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】
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