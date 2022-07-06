（此文寫於2006年9月倒扁紅衫軍時期。當時我就用范蘭欽這個筆名推崇藍軍。）

台灣今天情形也類似，政府縱容鼓動台獨暴民對倒扁群眾毆辱，人民納稅養的軍警束手無策，最後就只有靠「天使隊」出來保境安民。對，「天使隊」多是黑道，但正因倒扁的群眾多是平和理性的中產階級及婦孺學生，挺身抗暴的「黑道」就看來較突出了。但南部挺扁的群眾，多數是暴力份子，黑道在他們中是「常道」、是他們的生活方式，大家都黑，就不見突出的「黑道」了。北部倒扁的群眾，是屬平和軟弱，自己不能成事，馬英九也不能。那只能揮國旗還被驅趕的陳金珠，最後跳到市政府陽台上一死了事。

結果反倒是跟著一最有名的老暴力分子施明德才能成事，才能風雲起、山河動，這已是弔詭。施的名聲就是在美麗島事件中悍不畏死而建立的。他今天以此名聲號召倒扁，又有必死之心，故民進黨惡人怕死，對施極恨懼也。當年施率暴徒打軍警，而今這批暴徒及其後又在南部打附施的和平群眾，歷史弔詭又一也。這批倒扁民眾是怕流氓，一再說不要暴力，但若台獨暴力不止，拳石加身時，他們是會視抗暴護弱的流氓為天使，為他們獻花打氣的。此心理由倒扁民眾皆認為林正傑揍金恆煒是好事就可證。毛主席有言：「革命不是請客吃飯。」倒扁民眾常喜以甘地的非暴力抗爭為勉，焉不知印度是政治暴力最重的國家，幾位總理都是凶死，炸得肢體橫飛的。

與郝伯村私交不錯的民進黨前主席施明德出示郝伯村跟他往來的書信寫道，「不再受自私政客的欺騙，是我們共同的責任.....」；當年施明德發起紅衫軍倒扁，他回憶，「郝伯村跟我說，你當初沒有攻進去是對的，否則民主體制就毀了！」（中時檔案照）

五、最主要的是，賀龍是不是土匪，我不管，也懶得做歷史考證，但我們早已不說「共匪」，匪區已成世界工廠，多少台灣人在那謀利維生，多少人去大陸觀光訪友。大陸已是世界最大金主，那又何必在賀龍是否是土匪一事上糾纏計較呢？

說實在的，要不是大陸的那批土匪之後在保衛中國，保衛國家領土完整，台灣的這批土匪之後早被不認為是中國人的皇民、暴民、流氓給趕下海了。今天大陸開門迎親，不念舊惡，待郝柏村以上賓之禮，相逢一笑泯恩仇，歷盡劫波兄弟在，大陸當局這種態度是正確的，也是人民支持的。連殺人如麻的毛森等都讓返鄉，不再追究當年劫財殺人之怨，這有何不好呢？難道郝等一行人返鄉，忠貞的共產黨軍政人員要追著齊罵「蔣匪下台」，如倒扁群眾追逐阿扁然？

而國民黨人當年劫舉國之財貨逃到台灣省，前後還大殺異己及民眾，雖重立一小康之局，相對於大陸在那時反是自相殘殺的動亂時期，有了一定的道德正當性，但當大陸改變時仍不知國共攜手，共惕圖強，反在故步自封，結果是政權為台獨所奪，國家為台獨所毀，自詡為中國之黨、中國之軍的愛國軍民對此束手無策，甚至還助紂為虐，拿香跟拜，竟也附和台獨反對《反分裂法》，豈不是錯亂至極？如此無能、如此賣國，弄到後來，竟要靠宿敵共產黨來保護中華民國，保衛國家領土完整，國民黨人能不慚愧？

現國家廟堂已毀，機場大門已改名，中正紀念堂眼看就要改祀，台獨已稱台灣國，升台獨旗，以制憲來救扁，領土主權也將背棄，阻此惡流還靠「天使隊」螳臂，最後或仍是靠解放軍、靠賀龍之後來橫刀立馬。而我輩在台的中國人還不慚愧知恥，竟還去老家責罵兄弟是土匪，相逢嘴鼓挑恩仇，此何其愚渾也？

倒扁的現場高掛「禮、義、廉、恥」，此雖在諷扁，但在場的中國人又何能不以此反省？造出扁此惡宦，我們不也有責任？

我當然不是說去大陸就要到「毛主席紀念堂」三跪九叩，感恩懺悔，共產黨也不希望國民黨人這樣做，也看不起這種人，因那是過卑，但郝柏村直斥賀龍為土匪又屬過亢。

面對我中國統一的民族問題，只有正確的歷史認識，才能不卑不亢，如連戰訪大陸之言就符此節，他就敢講要「聯共製獨」，故他能為中國人所激賞，還有最可敬的梁肅戎。

最後再舉一事，溫哈熊回憶錄中提到，張學良被解除幽居後，警備總司令彭孟緝請他吃飯，副司令尹俊在座。尹就直斥張學良為禍國罪人，「西安事變」如何可恨等等。彭婉言岔開，尹還不停。彭不悅，說：「今天我請飯，張是我客人，你說此做何？」斥止之。過幾天，尹在國防部走廊遇見蔣介石，蔣說：「聞你在吃飯時罵張，如此不好，以後不要這樣。」溫就評說，尹俊這種人就想讓蔣知，故在席間斥張表忠，以博聖悅，殊不知蔣張關係不同，歷史恩怨複雜，如此拍馬屁反碰了一鼻子灰。溫甚不值尹。

我舉此段並不是說郝是尹之流，郝柏村能守大節還是我所敬的。我只是說要從歷史是非全面來看問題，才能對事有較公正的評斷，不要弄得恩將仇報，敵我不分，本末倒置，徒給敵人看笑話耳。

我曾如此賦詩評郝：

力挽狂瀾雖無功，非戰之罪人皆諒；

退隱山林學陽明，中華正氣存柏村。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】